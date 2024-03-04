70歲患癌婆婆無錢買藥去餐廳揾工賺錢　餐廳老闆FB一舉動扭轉結局

癌症是本港頭號殺手，除了難以痊癒，還因為癌症療程、藥物昂貴，導致不少病人缺乏金錢接受治療。早前，有一位70歲患癌婆婆，因為關愛基金資助用完，而無法購入抗癌藥物，而她的經濟狀況亦不許可她掏錢買藥，只能打工賺醫藥費。餐廳老闆得知後，決定出手相助，他在facebook做了一件事，網民們立即一呼百應。



癌症的治療費非常昂貴。（《跳躍生命線》劇照）

香港餐廳「膳心小館」在2月15日於社交平台facebook發了一則帖文，內容指有位70歲的患癌婆婆見工想加入團隊，「希望賺錢買藥」。原來這位婆婆去年患上癌症，需要長期服用昂貴的抗癌藥物抑制病情。婆婆過往一直倚靠關愛基金的援助購買藥物，可惜在她獲得基金資助後，抗患藥物的價格上調，提早用完基金，導致這次困局。

婆婆因為關愛基金的資助用完而無法負擔起藥費。（facebook圖片：Agape Garden 膳心小館）

雖然婆婆已經立即聯絡醫院社工求助，但原本負責婆婆個案的社工已調走，新接任的社工需要婆婆重新補交文件才能申請。在失去資助下，婆婆只能自力更生，打工賺藥費。餐廳老闆得悉後馬上出手相助，請相熟的醫生幫忙籌募二十日藥物應一時之急。

可惜長貧難顧，婆婆每個月的藥費多達三萬元，餐廳無法長期對婆婆提供藥物或金錢支援，於是發文請網民幫忙，希望有人可以捐藥或捐款，以助婆婆解困。

餐廳發文後，不少客人都一呼百應，紛紛把善款放到餐廳貼士箱，更有女客人捐出接近婆婆半個月藥費的以解燃眉之急！經網民介紹下，老闆陪婆婆到「癌症資訊網慈善基金」，職員得知婆婆可能會面臨斷藥，更即日發放28日藥。

婆婆在2月27日終於收到醫管局來信，指關愛基金會全數資助她一年的癌症藥物，老闆亦協助婆婆申請「封頂計劃」，免費向婆婆提供該款抗癌藥物。目前事情總算圓滿地解決，不少網民都大讚老闆的善心行為，「幫手絕對不是多管閒事」、「如果無你嘅介入，婆婆而家都可能無藥食」、「默默付出的好人，買少見少」、「好感動！對不認識的人伸出援手，在這個世代從來不易。」