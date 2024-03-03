幾十歲第一次去日本！港人憂食物不合胃口擬帶杯麵　網民狂勸唔好

不少港人都視日本為「鄉下」，每年去幾次視作等閒。惟最近有港人就在社交平台發文，表示自己幾十歲才首次計劃遊日，由於擔心日本料理不合胃口，便打算自攜杯麵，於是發文問能否帶杯麵入境日本。網民紛紛熱議，有人指出「不會扣關，但建議不要帶，日本太多嘢食，老小都有」，認為日本除了有當地料理，也有各式各樣的餐廳，根本毋需擔心吃不慣，更爆笑指日本有大量同品牌杯麵，不用帶去也隨便能買到。



有港人在社交平台發文，表示自己數十歲才首次計劃遊日，由於擔心日本料理不合胃口，便打算自攜杯麵。（資料圖片）

樓主在facebook群組「長沙灣街坊」發文，表示自己年屆數十歲，將首次到日本旅遊，但憂慮當地的食物不合胃口，故打算帶杯麵到日本，不過又擔心會被海關扣起，故問道「假如我帶合味道杯麵過關，唔知得唔得呢？會唔會被（日本）關員抽起？」。

樓主想帶備杯麵到日本，但擔心會被日本海關扣起。（資料圖片）

帖文引來熱議，大部份人都勸樓主「三思」，認為日本料理勝過不少香港餐廳，而且當地也有許多其他國家的料理，「應該唔會，但合味道杯麵，日本版應該好食啲」、「日本的便利店有很多食物供應，有的味道也很適合港人口味，而且味道個人認為也不錯的，不用擔心」、「日本有中國菜的」、「日本7仔有熟食、杯麵，唔使特登帶」。

另外，有網民則笑言樓主更應擔心回程時行李箱不夠位置，留言指「你去到日本，隨身帶嘅乾糧，絕對會原封不動帶返香港」、「我反而建議你帶大啲嘅篋去，因為到時你會買好多好嘢食返港」、「我驚你後悔買咗杯麵唔食嘥篋位多啲」。