極品美魔女！50歲大媽被改造成「女大學生」　成果驚艷網民：愛了

心境年輕才是真年輕！近日有內地美妝網紅用高超化妝技術，加上潮流配搭，幫「想活出自我」的50歲媽媽改造成「少女風」。影片中網紅的媽媽一身熒光綠超短裙打扮，對着鏡頭擺出可愛姿勢，朝氣勃勃。而「變身」成果亦令網民震驚，更直言樓主將媽媽「爆改成大學生」、「說25歲我都信」，甚至高調「示愛」，「愛了愛了」、「姐姐好美，求介紹」。



內地美妝網紅孟文琦幫「想活出自我」的50歲媽媽大改造。（＠孟文琦／抖音影片截圖）

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綜合內地媒體報道，內地美妝網紅孟文琦自去年起在社交平台抖音上傳「爆改媽媽」系列影片，稱「我媽說50歲了要活出自我」，於是她不時幫50歲的媽媽穿搭打扮，展示精緻美麗的一面。近日一段新影片中，她的媽媽戴上淺色假髮和貝雷帽，化上充滿活力的妝容，以一身螢光綠打扮再次驚艷網民。

網紅的媽媽保養得宜，影片中她穿上超短裙搭配螢光綠長襪，露出一雙纖長緊緻的大腿，並且毫不怯場地對鏡頭單眼微笑，活力四射的模樣令網紅自己都笑言「原來人口老齡化老的是24歲的我」。影片在網上引起極大迴響，短短數天瀏覽量已經超過1200萬，有網民更直言樓主將媽媽「爆改成大學生」，甚至高調「示愛」，「愛了愛了」、「姐姐好美，求介紹」，也有人表示「這樣一比，感覺我現在活得像93歲」、「50歲？說25歲我都信」、「媽媽看起來比我年輕比我潮」。

其實，過去樓主也曾幫媽媽改頭換面，挑戰各種造型，而是次極大突破也在網上收得網民喜愛與讚賞。3月1日，網紅以另一個帳號「棋聞夢」上傳與媽媽合拍影片，回應感謝網民支持，網紅的媽媽表示，年輕時沒有那麼多新奇東西可以嘗試，現在女兒幫她準備各種各樣東西，「是我以前沒有體會過的，所以我覺得很開心」。她又補充，像她的同齡人「就更應該想開一點」，不要總把事情放在心中，過得舒坦些，「就是想讓自己活成什麼樣子，我們就去活成什麼樣子，一定要好的心態」。

而網紅也表示，看到有網民留言指自己的母親也「活出自我」，感到很欣慰，但強調希望一些看完影片的姨姨們不需對容貌感到焦慮，「大家就一看一樂就好」。

（綜合）