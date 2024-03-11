小紅書女酒店米芝蓮中菜廳食叉燒感驚豔！　價錢更嚇人惹網民熱議

香港的叉燒價錢可以差天共地。有女網民早前在小紅書表示，公司請員工到九龍某酒店獲米芝蓮推介的中菜廳食飯，其中1道菜是充滿香港特色的叉燒，「看着就油亮油亮的」，已被叉燒的外表吸引，他沒想到吃下去，被味道驚豔到，於是查看價格，發現要價280港元，隨即嚇了一跳，「只能說一分錢一分貨」。帖文引來不少網民留言，有人指「是貴但不是天價，好吃就值了」。



樓主覺得叉燒的外觀十分吸引，「看着就油亮油亮的」，一吃進口「直接哇塞！！」，好吃到發出驚嘆。（小紅書圖片）

樓主在小紅書發文發相，指早前公司請食飯，到九龍某酒店獲米芝蓮推介的中菜廳用膳，當侍應送上1碟充滿香港特色的叉燒，樓主覺得外觀已十分吸引。從照片可見，叉燒屬厚加有少許帶肥，樓主指「看着就油亮油亮的」，一吃進口「直接哇塞！！」，好吃到發出驚嘆。

樓主心想這間是米芝蓮食店，價錢一定不會便宜，於是查看餐價錢，一查之下嚇了一跳，這一碟要價280港元，不過味道很驚豔，「只能說一分錢一分貨，好好賺錢吧！」。

帖文獲不少網民熱議，「這一塊好厚好大！」、「在酒店吃的話價錢差不多」，也有網民解釋貴價叉燒值錢的原因，「用新鮮梅頭肉造，比急凍肉造的叉燒要好吃很多，這個價錢不算貴了」，「280元是貴但不是天價，好吃就值了」。