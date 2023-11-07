筲箕灣天價海鮮餐！魚頭湯$1580　10人埋單$7896　食客轟：劏水魚

天價海鮮餐？有食客於網上發文控訴，他們一行10人在筲箕灣1間食店食海鮮餐，詎料1份「油𩶘仔」10條魚要價1,880元，1份「蘿蔔紫菜魚頭湯」價格高價1,580元，10人單用餐加一連服務費共計7,896元。該食客又狂數食店9宗罪，斥：「當客水魚咁劏！」不過帖文其後不知何故刪除。

帖文引來網民熱議，不少人認為個別菜式價格高昂得誇張，尤其是「蘿蔔紫菜魚頭湯」貴得令人乍舌，「水魚湯都唔使咁貴」、「劏得就劏」、「五星酒店都食到啦」、「黐X線，智商稅」。也有網民表示，該食店售價一向高昂，又質疑樓主為何照落單，「好難話人哋逼你㗎喎，你真係唔想食你冇理由畀人落單，應該堅決唔要」、「唔識拒絕？」。



賬單中價值1,580元的「蘿蔔魚頭紫菜湯」及1,880元10條的「油𩶘仔」最受網民關注，但帖文其後被刪除。（網上圖片）

該食客日前於Facebook群組「飲食黑店大全」發文講述是次不快經歷，「真係唔開POST唔得！」，並大數食店9宗罪，直斥「當客水魚咁劏！」，「落單時已向侍應說不想食斑馬瀨尿蝦，就夾硬逼我咃食」、「10條油𩶘仔收千幾」、「個紫菜魚頭湯係我人生中飲過最貴嘅紫菜湯，得幾嚿急凍魚塊紫菜又唔夠爽，仲要每人分得細碗仔」、「個豬潤炒蜆啲豬潤醉（碎）到夾唔到」、「逼人叫兩個吊桶，啲吊桶仲要唔新鮮」、「蝦醬吊桶炒時蔬改豆苗加錢又唔講，出到嚟標晒水鹹到要洗腎」、「切餅費都要收180個，我差啲以為自己去咗酒店食」、「所有海鮮價錢又無講，個侍應完全唔理人感受係咁自SALE係咁自己落單」、「所有餸加大又無講」。不過帖文在短時間內刪除。

1,880元10條的「油𩶘仔」。（網上圖片）

從樓主上載賬單見到，一行10人於上周五（11月3日）光顧筲箕灣1間食店，菜式包括1份10條「油𩶘仔」1,880元、1份「蘿蔔魚頭紫菜湯」1,580元、「2隻京蔥豉油皇尿蝦炒腸粉」876元、1份「糕蟹蒸肉餅配煲仔飯」800元、1份「生爆吊桶」498元、1份「豬潤炒蜆」208元、1份「鹹魚剪肉餅」138元等，連每人20元茶水及10%服務費，埋單共計7,896元。

賬中價值1,580元的「蘿蔔魚頭紫菜湯」及1,880元10條的「油𩶘仔」最受網民關注。（網上圖片）

賬單中價值1,580元的「蘿蔔魚頭紫菜湯」及1,880元10條的「油𩶘仔」最受網民關注，不少人人認為售價誇張離譜，「水魚湯都唔使咁貴」、「千五蚊嘅紫菜湯，千八蚊嘅鹹煎魚……」、「劏得就劏」、「筲箕灣有咁貴？」、「五星酒店都食到啦」、「黐X線，智商稅」、「真正海鮮價」。

也有網民表示，該食店售價一向高昂，又質疑樓主為何照落單，「好難話人哋逼你㗎喎，你真係唔想食你冇理由畀人落單，應該堅決唔要」、「唔識拒絕？」、「第一日出省？」、「水魚真多」。

目前樓主疑似已刪除帖文，未知原因，但大批網民截圖繼續瘋傳。