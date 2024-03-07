車Cam直擊｜奧迪司機落車即路邊隨地吐痰　網民斥無文化籲舉報

真是缺德！有網民分享車Cam（行車紀錄）片段，拍到有私家車司機將車輛停泊路邊後，下車走上行人路前一刻往地面吐痰，不齒對方舉動故貼出片段公審。有網民批評該司機無公德心，「正垃圾」、「呢個年代仲有人隨地吐口水（痰）？」，並支持樓主向1823舉報對方劣行，「如果你唔做佢，放條片上嚟係無用㗎喎，正義係唔會得到彰顯」。



根據第570章《定額罰款（公眾地方潔淨及阻礙）條例》，亂拋垃圾、隨地吐痰定額罰款從2023年10月22日起，已由原先的1,500元，調高1倍至3,000元。



有私家車司機被後方車Cam捕捉隨地吐痰一刻。（FB「車cam L（香港群組）」影片截圖）

樓主在facebook群組「車cam L（香港群組）」分享短片，揶揄稱「全宇宙最型係你啦」。片段所示事發於今晨（6日）牛頭角道，1輛奧迪（Audi）私家車正停泊於路邊，當時車上的男司機下車，並打算沿車尾返回行人路。不過他卻突然向路邊地下吐痰，然後便往行人路方向離去；而同行女子則顧着凝視手機，未有留意以及制止對方行徑。

片段曝光後，不少網民斥責男子行為缺德，「正垃圾」、「呢個年代仲有人隨地吐口水（痰）？」、「無X文化」、「應該隨身攜帶痰罐」、「有三種人最仆X，1種邊行邊食煙、另一種隨地吐痰、第三有咳唔帶口罩」、「我當面罵過吐痰X老，他們都異口同聲說有痰在口嘛」。亦有人留言覺得不能姑息對方，建議樓主致電1823舉報，「如果你唔做佢，放條片上嚟￼係無用㗎喎，正義係唔會得到彰顯」、「有Cam做到，我做過」。

根據香港政府所修訂的第570章《定額罰款（公眾地方潔淨及阻礙）條例》，從2023年10月22日起，亂拋垃圾、隨地吐痰定額罰款已由原先的1,500元，調高一倍至3,000元，以提高阻嚇作用。

（FB「車cam L（香港群組）」）