衰！內地伯地鐵食桔　亂吐殘渣連痰後續更衰　拍片男1原因無制止

如此缺德的行為，理應受罰！日前內地有老翁於地鐵車廂內吃橘子，不只將疑似橘子皮扔到地上，更吐出殘渣再藏進地下縫隙。有目擊者拍攝短片，指對方其後又隨地吐痰，以及將鼻涕口水全都抹到牆上，大感嘔心稱「太髒了」。片段曝光後，網民亦對老翁不顧衛生行徑感氣憤，「光是看文字就已經要吐」、「我再也不靠在牆上了」。有人質疑拍片男子為何不制止老翁的缺德行為，他回覆指「都這樣了，制止了不怕對你吐口水嗎？」。



上海1名老翁於地鐵大吃橘子，再將殘渣和痰吐於地上。（微博影片截圖）

綜合內地媒體報道，事發於本月21日，上海地鐵車廂內有老翁進食橘子，並將垃圾塞進地下縫隙。片段畫面顯示，該名老翁正手持橘子品嘗，中途不但將疑似橘子皮扔到地上，亦吐出殘渣，最後則用腳把所有垃圾以及殘餘物，全都踢到接駁車廂間的縫隙裏，弄到全個地下濕漉漉，非常影響車內環境。

拍攝短片的男子表示，老翁不只隨地扔垃圾，之後更亂吐痰，又將口水鼻涕擦到車廂牆上，「什麼東西都往上擦，太髒了」。他理解老人或許是平日造成的習慣，一時間難以改善，但就認為對方行為極之不妥，希望他日後能夠多加注意自己個人形象，並講究衛生。

片段引來網民直呼嘔心，「受不了」、「嘖，我再也不靠在牆上了」、「光是看文字就已經要吐」、「很無語」。但就有人質疑拍攝者沒有上前制止對方劣行，「可是這個人也只拿手機拍着啊，並沒有停止啊」，他則回覆「都這樣了，制止了不怕對你吐口水嗎？」。

（微博）