的士追撞交通警影片瘋傳！撞飛交通警壓車下　最後要咁做補鑊慘了

馬路駕駛一定要注意路面情況！本港網絡流傳1段影片，有交通警員在馬路停下電單車等候時，後方的士竟然未有理會直接追撞，導致交通警連人帶車翻倒，更被壓在車下。的士司機事後下車，與路人一同幫忙把電單車扶正，交通警則坐在地上，幸未有大礙。

影片引來網民熱議，有人批評的士司機危險駕駛，「今次睇怕可以停牌」；也有人笑言「我認得你，上次抄我$320嗰位阿sir嘛！」。



本港網絡流傳1段影片，有交通警員在馬路停下電單車等候時，被後方的士追撞。（影片截圖）

有港男日前在Facebook群組「交通意外求片區」上載1段55秒「車cam（行車記錄器）」影片，指「的士追撞交通警」。

事發2月28日下午5時43分，影片見到，交通警員當時駕駛電單車沿着馬路行車，數秒後前方車輛停下，交通警亦停車等候。然而後方的士司機沒有停車，繼續向前駕駛，結果「嘭」一聲撞到交通警員連人帶車翻倒在對頭線馬路中心，交通警員更被壓在車下，幸當時未有車輛駛至。

的士追撞交通警過程逐格睇▼▼▼

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交通警倒地掙扎，有路人即時衝出詢問交通警情況，交通警指被電單車壓着腳，路人於是按指示扶正電單車，的士司機亦下車幫忙。待電單車扶正後，交通警坐在地上「回氣」，幸好未有大礙。

電單車扶正後，交通警坐在地上「回氣」。（影片截圖）

影片引來網民熱議，有人批評的士司機危險駕駛，未有留意路面情況，「金翅xx鳥」、「今次睇怕可以停牌」、「拉得」。也有網民笑言，「我認得你，上次抄我$320嗰位阿sir嘛！」。