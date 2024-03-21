見工奇遇！面試變老闆「發跡史」分享會　1句令網民猜非有心請人

常有聽聞求職者於面試後心急知結果。近日，有求職者在討論區發文分享見工奇遇，其面試內容出乎意料，老闆在過程中大部份時間在分享自己「往績」，發言次數較他更多。面試後老闆叫他回家等電話，表明要接見其他候選人再作安排。樓主等電話數天，無奈問：「仲有冇機？」不少網民認為公司的招聘程序要等1星期很平常，「有誠意對方係感受到」、「畀啲信心自己」，惟有留言覺得老闆已暗示樓主非第一選擇。



有求職者分享見工經歷，老闆在面試過程分享自己的往績，發言次數比自己多。（示意圖/ GettyImages）

樓主在香港討論區以「見完工 個老細叫我返去等電話 話睇埋仲有其他人見工」為題發帖，表示日前到1間規模較細的律師樓見工，獲老闆親自面試，事後覺得有8成機會獲聘。他憶述面試了40分鐘，過程「好搞笑」，因為老闆「講嘢嘅時間仲多過我」，例如會向樓主分享自己其他生意，「講自己點發跡之類」，面試重點似乎不在樓主身上。

樓主自問表現不錯，同時「覺得呢間公司都唔錯，都係普通律師樓仔，唔大間，目測就10幾至20人」。不過他至今未有回音，讓他覺得獲聘機會只餘下一半。

樓主形容面試「好搞笑」，多數時間是老闆分享「自己點發跡之類」。（試當真《Channel需要女》YouTube截圖）

有網民認為老闆的態度「好明顯唔係有心請人」，建議樓主繼續找工作，「唔好浪費時間等待佢電話」、「冇期望就冇失望」，講明要見其他人選又只顧自己分享，已在暗示樓主非第一選擇。有人就笑言現時律師樓「生意超差」，長期刊登招聘廣告，即使請了新人也可能很快失業。

不過，部份人認為正常招聘過程要等1星期以上很平常，「見醫院的文員工作都要10星期」，亦有機會要第二輪面試，建議樓主多點耐性，「有啲大公司閒閒哋等2星期以上至有聲氣一啲都唔出奇」，「總之有工就見，見成就返，唔使等某公司回覆至搵另一間」、「老細親自見嘅工多數機會比較細，因為平時下面啲經理見得好鬆手，相反佢親自見就一定變得好嚴格」。

（香港討論區）