屯馬綫疑現扒手！港女險失八達通　1舉動反惹網民批評：助長罪案

港鐵屯馬綫疑有扒手出沒！有港男在社交平台發文，指女友早上坐屯馬綫上班，感到有人「摷佢既斜孭袋」，回頭發現對方已手持其八達通。樓主續說，身旁男乘客當時有問女友是否需要報警，而疑似扒手交還八達通稱是「跌出來幫女友執返」，不過女友因要趕上班而沒有報警，提醒其他人坐車時慎防小偷。

帖文引來網民熱議，不少人認為應要報警，不可放過扒手，「咁都唔報警，其實你女友變咗幫兇」、「唔報警先係最大問題」、「返工咁緊要？」。



樓主指，女友早上8時坐西鐵屯馬綫上班途中，發現有疑似扒手「摷袋」偷竊。（《夏天不上班》劇照）

樓主早前在Facebook群組「香港突發事故報料區」中發文及相，指女友當日早上8時坐屯馬綫列車上班途中，感到有人「摷佢既斜孭袋」，發現時疑似扒手已手持其八達通。樓主續說，在女友身旁的男子問女友是否需要報警，疑似扒手則交回八達通，「仲扮到係話跌咗幫佢執返嘢」。

樓主表示，女友因趕上班而沒有報警，但想感謝那位出聲相助男子，惟離譜的是，疑似扒手「仲笑他好好人」。樓主貼相公審疑似扒手，「認住呢個賊仔，小心同佢同一班車，大家都要記住搭車人多嘅時間要睇住／留意自己個手袋」。

樓主發文提醒大家坐車時慎防小偷。（資料圖片）

帖文引來網民熱議，認為應要報警，不可放過疑似扒手，否則只會助長罪案，「咁都唔報警仲話趕住返工」、「列車有晒CCTV，加埋證人真係入梗佢！但係因為怕煩所以放生佢？」、「其實應該報警！放佢走＝放大佢個膽」、「咁都唔報警，其實你女友變咗幫兇」、「放虎歸山就係你呢啲人」，「唔報警先係最大問題」。