不孕妻默許丈夫出軌！向姨仔「借肚」生感情險釀婚變　網民咁睇…

不少人千方百計備孕 但始終沒有子女緣。台灣1名人夫在網上匿名表示，婚前曾和姨仔曖昧過，「什麼事都有做，唯獨沒放進去」，婚後發現妻子不孕，由於岳父「恨抱孫」，竟然叫細女「借肚產嬰」，對方竟離奇同意。妻子默許2人發生關係，但姨仔「借肚」過程中產生感情，開聲要求他們離婚，改娶她為妻，人夫想盡辦法，希望盡享齊人之福。



帖文引起熱議，網民紛紛質疑真偽，「劇情編的不錯」、「果然還是匿名這邊最歡樂」、「羨慕姐妹丼的劇情」、「這是要看身心科還是精神科？」。



在不孕妻子的默許下，樓主可以出軌姨仔。（示意圖/Getty Images）

樓主在facebook群組「匿名公社」表示，婚前和姨仔曖昧過一陣子，除了「愛愛」之外，任何親密舉動都做過。他結婚已經2年，由於妻子不孕，岳父希望細女「借肚產嬰」，姨仔亦樂意提供幫忙。

雖然妻子認為2女共侍1夫感覺奇怪，但「隻眼開隻眼閉」默許樓主和胞妹到外面性交，有1日早上激戰過後。姨仔突問樓主能否離婚，然後改娶她為妻，樓主立即解釋根據岳父意思，只希望姨仔可能幫忙生育，然後他提供1間房。

樓主慨嘆「2邊父母都急着想抱孫」。（示意圖/Getty Images）

樓主事後向妻子轉述姨仔意願，妻子拒絕離婚。樓主約妻子和姨仔到汽車旅館，然後播放「1夫2妻」影片，2姊妹顯得享受和配合。不過，妻子回家後又開始胡思亂想，樓主提議購買附近單位，屆時1人1個，但妻仔仍然不太願意。

樓主慨嘆「2邊父母都急着想抱孫」，現時很為難。帖文在網上引起爭議，大多網民質疑事件真偽，「又1個幻想文」、「編的不錯，我差點信了」、「真是辛苦你了喔」、「文筆編的還是有點差」。

（facebook群組「匿名公社」）