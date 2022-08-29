結婚5年無小孩　人妻被丈夫嫌不孕　怒找小王即懷孕　後續悲劇了…

妻子不孕，出問題的可能是丈夫！馬來西亞吉隆坡一名人妻，因結婚5年都未能懷孕，被丈夫責怪無法生孩子，惟她心生不忿，一氣之下為了證明「不孕」並非自己問題，竟與其他男人發生關係，並懷上了對方的孩子。雖然證實了「不孕」並非自己問題，惟她亦因此嚇得不知所措，急忙找醫生墮胎。



馬來西亞吉隆坡一名人妻被丈夫責怪無法生孩子，一氣之下與其他男人發生關係，並懷上了對方的孩子。（示意圖，非當事人／gettyimages）

綜合外媒報道，於吉隆坡一家診所工作的醫生「阿末」於社交媒體發文分享案例，指曾經遇過一名女性要求他幫忙墮胎，惟知悉背後原因時令他大為震驚。

「阿末」表示，該女子32歲，結婚5年都未有懷孕生孩子，常被丈夫指摘不孕，但丈夫卻不曾進行身體檢查，而由於長期受壓，女子情緒受負面影響，一氣之下竟做出極端行為 ── 在丈夫不知情下，與其他男人發生關係以證明自己健康沒有問題。

雖然女子證實了「不孕」並非自己問題，惟她亦因此嚇得不知所措，急忙找醫生墮胎。（Twitter）

結果女子成功懷孕，證實了「不孕」並非自己問題，但反而令她嚇得不知所措，於是想墮胎解決。不過「阿末」指出，由於檢查後發現女子和胎兒都很健康，故拒絕了墮胎要求，並把女子轉介予輔導員，尋求更好解決方法。

「阿末」提醒，當家庭遇到問題時，不應把責任全部歸咎於其中一方，或是對另一半施加壓力，反而應該一起面對，想辦法解決眼前問題。