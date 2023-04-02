單親媽為工作託不孕表妹顧幼女　聽1句勁自責　網民悉內情感心寒

無論如何，照顧孩子的重責最好還是不要假手於人！近日有台灣單親媽媽發文，指由於懷孕時丈夫已離世，加上工作需要常外出不在家，只好交託女兒予不孕的表妹代為照顧。不料有天她去表妹家時，竟聽到年幼的女兒稱表妹為媽媽，大感驚訝即決定帶女兒離開。後來她竟收到表妹傳短訊責罵，「你為什麼要剝奪我做母親的資格？妳憑甚麼把她從我身邊搶走？」，因而覺得生氣又自責，認為是自己太少陪伴女兒才導致這情況，只好向網民訴苦：「我真的錯了嗎？」帖文惹來網民關注，不少人都對表妹的過份行徑感到心寒，更擔憂她未來或會跟樓主爭奪女兒，請她謹慎提防對方；亦有人認為表妹此舉已是病態徵兆，希望樓主家人能帶她盡快求醫。



有台灣單親媽媽發文，指將年幼女兒交託給不孕的表妹代為照顧，惟有天竟聽到女兒叫對方為「媽媽」。（《金宵大廈》劇照）

該母親在Dcard以「我的女兒不是我的女兒」為題發帖，指懷孕時丈夫便過世，由於他的家人重男輕女，得知是女寶寶後便沒再聯絡，而她自己家也沒親人，只有位已婚4年的表妹。樓主指，表妹一直沒懷上寶寶，經檢查發現是不易有孕體質，但對方夫妻倆沒有打算領養，做了無數次試管嬰兒療情，但還是不成功。

由於樓主工作忙碌，少則3-5天不在家，多則將近1個月，自丈夫過世後，她擔心女兒沒人陪伴，表妹便體貼表示可以在她忙於工作時幫忙照顧。雖然剛開始她很掙扎，甚至寧願賺少點都想陪女兒，但後來工作量漸增，加上覺得親人信得過，只好接受建議。

樓主將女兒交託表妹後，每天都會和表妹以及女兒視訊通話，又會定期給予各種費用供表妹使用。直到後來她因為工作離家時間愈來愈長，致電表妹竟開始沒人接聽，或是幾天才接通1次，有時她問起女兒，表妹亦只說「她今天玩很累，睡着了」。雖然樓主很想念女兒，但也不忍吵醒她，只好待工作結束後才接回女兒。

直至有日，樓主到達表妹家時看到女兒在玩耍，女兒竟對她叫「姨姨」 ，當表妹從房間出來抱起女兒時 ，女兒才開心喊「媽媽」。樓主當場傻眼，繼而詢問表妹，對方僅解釋「可能是因為太久沒看到你，過幾天就好」，令樓主深感自責，覺得付出給女兒的時間太少。

樓主帶同女兒離開表妹家後，女兒卻哭得更厲害，她只能一直拍背以作安撫。（《金宵大廈》劇照）

傍晚她想把女兒接回家，女兒卻一直大哭喊道「媽媽，媽媽」，她只好對女兒說「我是媽媽沒錯呀」，但女兒目光卻離不開表妹。表妹其後指，也許女兒還沒習慣，示意可讓樓主與女兒留在她家，但當天晚上女兒仍一直哭鬧。樓主翌日趁女兒熟睡，便帶同她匆忙離開表妹家，可是女兒回家卻哭得更厲害，小手不斷敲打大門想要離開，樓主只能一直拍背安撫。

直到中午，表妹突然傳來訊息斥責樓主：「你為什麼要剝奪我做母親的資格？」樓主感到驚訝又憤怒，安置好睡着的女兒後，便致電表妹對質，稱「她是我的女兒，我很感謝妳在我沒辦法陪伴她時給了她照顧與愛護，但這不代表妳能讓她不認得自己的媽媽」。可是表妹居然反駁，「妳說說看，妳花了多少時間在她身上，不就是給錢而已嗎？整天跟她在一起的是我，餵她吃飯、洗澡、睡覺、給她愛的人都是我，妳憑甚麼把她從我身邊搶走？」，更抱怨「要不是妳回來，她也不會從我身邊離開」。

樓主自知作為母親的確做得不夠，所以回覆對方「很謝謝妳替我還有女兒做的一切，接下來的日子我會慢慢的還給她照顧她」，說罷便掛斷電話，不再回覆表妹的電話訊息，並向公司申請停薪留職，期望把欠女兒的時間與陪伴慢慢還給她。

樓主自知作為母親的確做得不夠，故向公司申請停薪留職，期望把欠女兒的時間與陪伴慢慢還給她。（《金宵大廈》劇照）

當晚樓主亦收到表妹夫的道歉訊息，「很對不起她對你說了不該說的話，在你不在的期間，她確實把你的女兒當成了自己親生的孩子看待，希望你能諒解她，我會再跟她多溝通」。看過訊息後樓主自覺很沒用，對女兒感抱歉，同時認為自己間接傷害了一直代為照顧女兒的表妹和表妹夫，更因此自責質疑：「我真的錯了嗎？」

對於表妹過份地想佔有樓主女兒的行徑，網民都感憤怒，提醒樓主短期內都不要再讓對方接觸小孩，「不要臉，這種人一輩子不要有小孩好了，三觀有夠偏差」、「她這行為根本是在侵害親權」、「如果他們真的愛你女兒，可以當乾爸乾媽，而不是用這種方式」、「幸好孩子還沒長大，來得及修補關係」。

有人更認為表妹這舉動已是病態，「讓她丈夫帶她去接受心理諮商吧」；亦有不少網民留言分享，指小時候也是被親戚照顧，曾認錯爸媽，不過都會被馬上糾正，所以很難不相信表妹是故意讓女兒叫錯，為的就是讓自己能嘗到當母親的滋味。