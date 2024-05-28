排公屋近7年獲派屯門蝴蝶邨　小紅書女呻不如預期：又小又舊又遠

公屋可謂「一單位難求」，不少人都至少要等十年八載。早前有1名女子就在小紅書發文，直言早前收到房署的配房通知信便大感崩潰，稱自己等了近7年，終於獲派公屋單位，但卻是屯門蝴蝶邨，不禁直斥該單位「又小又矮又舊又遠」。



1名女子就在小紅書發文，稱早前收到房署通知獲派屯門蝴蝶邨，直斥該單位「又小又矮又舊又遠」。（小紅書圖片）

樓主在小紅書以「收到房屋署派樓信，崩潰」為題發文，表示她輪候公屋差不多7年之久，所幸早前終於收到房署的配房通知信，得知獲派位於屯門的蝴蝶邨蝶意樓單位，月租為1,209元，租約由本年3月25日起生效。

樓主在文中直言「派了不如預期的」，更形容獲派的單位「又小又矮又舊又遠」，即使要前往港鐵屯馬線的車站，也要先乘搭輕鐵7至8個站，故感到非常崩潰，又問道其他網民的意見，「有人知道這裏好不好嗎？」。

該女子輪候公屋近7年，所幸早前終於收到房署的配房通知信，卻得知獲派位於屯門的蝴蝶邨蝶意樓單位，月租為1,209元。（小紅書圖片）

網民紛紛留言討論，有人認為蝴蝶邨並非如樓主所述般差，「我覺得個風景都幾好喔！環境仲可以啦！經常去蝴蝶灣燒烤」、「遠啲都起碼要有西鐵搭」。

另外，有網民則建議樓主再等二派，「重派再等陣」、「不要氣餒，不會一次成功，加油」；或是努力存錢買樓，「那自己去買房子不是比較方便嗎？不用等待，自己挑選地方，7年可以努力賺錢」、「冇錢仲喺度嫌三嫌四」。