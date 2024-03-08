《龍珠》《IQ博士》作者鳥山明逝世　網民哀號：集七粒龍珠望復活

【鳥山明／龍珠／IQ博士／勇者鬥惡龍／超時空之鑰／藍龍】被譽為日本國寶級的漫畫大師鳥山明逝世，日本傳媒報道，鳥山明在3月1日因為急性硬膜下血腫搶救不治，終年68歲，其工作室亦發表聲明證實消息。鳥山明以《龍珠》、《IQ 博士》等作品深受港人歡迎，其作品風格更影響許多創作者，而世界各地都有無數粉絲。鳥山明逝世消息傳出後，全球粉絲都傷心哀號，不少網民更想起《龍球》的情節，「集齊七粒龍珠，求龍神將鳥山明復活」！



鳥山明與成龍互相是對方的粉絲，2人曾經會面。（網上圖片）

鳥山明於1955年出生於名古屋，曾任職設計師，1978年投稿到《周刊少年 JUMP》以短篇《Wonder Island》（ワンダーアイランド）出道，1980年開始連載《IQ博士》（Dr. Slump，或譯《怪博士與機器娃娃》及《阿拉蕾》），即大受歡迎，其後推出動畫版，除了在日本極度成功，在海外包括香港等地都大受歡迎。

《IQ博士》除了在日本極度成功，在海外包括香港等地都十分受歡迎。（網上圖片）

鳥山明於1984年推出作品《龍珠》（Dragon Ball，或譯《七龍珠》）在整個亞洲掀起熱潮，當時更出現無數翻版漫畫，而動畫化後進一步打入國際市場，漫畫情節不時成為其他創作者的題材，而香港影星周星馳及成龍都是鳥山明的粉絲。

據報全套42冊的《龍珠》在日本國內銷量16億本，連同海外銷量逾4億本，還未計及許多未經授權的翻版漫畫。而鳥山明在《龍珠》後主力轉為替電動遊戲作角色設計，作品包括《勇者鬥惡龍》、、《藍龍》、《超時空之鑰》、《Tobal No.1》等等，亦有開始連載漫畫《SAND LAND》。

鳥山明逝世消息傳出後，有粉絲傷心稱「集齊七粒龍珠，求龍神將鳥山明復活」！（網上圖片）

作為影響無數年輕人的漫畫家，鳥山明逝世的消息傳出後，即成為各國討論區的熱話話題，全球粉絲哀號留言「R.I.P」、「日本國寶大師咁就走咗」、「去咗界王度…」、「早排仲話開新一輯龍珠」、「一個時代的終結」、「謝謝鳥山明老師帶給很多兒時回憶」。不少人更以《龍珠》情節悼念鳥山明，「大家集氣」、「一齊集齊七粒龍珠，求龍神將鳥山明復活」。