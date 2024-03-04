西客！外賣訂單備註「幫換燈管」　後續1句如奉旨　網民鬧不要臉

外賣員變身水電工？台灣有外賣員分享奇事，有客人疑為獨居的長者代叫外賣，更於備註要求他幫忙長者換燈管，且無禮地稱「不做不要接」。樓主獲公司批准後，便回覆對方已將餐點放在1樓，要求對方自取，無視要求幫助換燈管的備註。不少網民怒斥該客人不要臉，「那口氣是欠他？又不是外送員義務」，又揶揄「我看沒意外的話，下次就要求餵食了」。涉事外賣員之後補充，因為沒有將餐點送上樓而被客人投訴，公司亦傳送電郵指他涉嫌違反「未依照配送流程通知消費者」以及「未將訂單送達消費者指定地點」，故苦言「這位客人真是夠了」。



台灣有顧客點叫外賣時，備註要求外賣員送餐時順道幫家中老人換燈管。（FB「外送員的奇聞怪事」圖片）

「這要求……我真的不敢上去啊！」，該外賣員在faceboook群組「外送員的奇聞怪事」分享1張訂單截圖圖片，顯示有客人疑為獨居的長者代叫外賣，不過令人訝異的是，對方居然理直氣壯於備註寫道「麻煩幫老人換燈管」，又稱「不做不要接」。樓主無奈表示，他因為取餐後才看到備註，所以並沒有將餐點送上樓，後以訊息回覆對方，「公司說不用幫你換燈管」，所以只好將餐點放在1樓門口。

許多網民批評該顧客「人不要臉，真的天下無敵」，「那口氣是欠他？又不是外送員義務」、「不要覺得花錢就是大爺」、「自己家人都不換了，還叫外送員換」，又稱倘若對方不是奉旨的態度，並不介意舉手之勞，「一沒誠意，二沒禮貌」、「原本可以考慮，這態度看到都不想換」、「如果是當面和氣一點問我能不能幫個忙，就算沒小費我也會樂意」。有人就揶揄「這次換燈管，下次做水電」、「我看沒意外的話，下次就要求餵食了」、「改天我來下單買衛生紙，不幫我擦屁股的也別接」。

樓主苦言，因為沒有將餐點送上樓而被客人投訴。（FB「外送員的奇聞怪事」圖片）

不過有人就質疑樓主理應是看到訂單才會接單，「如果接了再上來靠腰（公審），是否不厚道？」，有外送員同行代為解釋，「平台怕我們看到備註不送，所以要取餐後，才能看到備註」、「接單後任何理由拒絕都會被懲處」。

涉事外賣員其後更新事件後續，指因為沒有將餐點送上樓而被客人投訴，更貼出疑是公司傳送的電郵，指他涉嫌違反「未依照配送流程通知消費者」以及「未將訂單送達消費者指定地點」，故無奈喊道「這位客人真是夠了」。

（FB「外送員的奇聞怪事」）