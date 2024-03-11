4人食粵菜叫3個餸逾$700　小紅書女狂嘲：窮是我問題　網民撐合理

香港物價之高令不少遊客震驚！1名內地女子在小紅書表示，和3名親友來港遊玩，並在尖沙咀粵菜餐廳「翠亨邨」用膳，3個餸菜連同白飯和茶水合共逾700元，比起其他食肆，價錢明顯較貴，令她大為震驚，苦笑形容「窮是我的問題，不是它的問題」。網民笑言「尖沙咀旅遊區不賺遊客的錢，難道賺本地人的錢？」、「你選擇的地點同餐廳已反映價錢」，又認為這「是尖沙咀的價錢」。



樓主和3名親友在尖沙咀粵菜餐廳「翠亨邨」用膳，合共支付721.6元。（小紅書圖片）

樓主在小紅書表示，她們2名成年女性、1名5歲男童和1名80歲老人家一行4人來港，住了2晚尖沙咀，主要陪同孩子到科學館和太空館，所以都是在附近用膳，試過飲茶和光顧大牌檔，平均400元。

但有1晚他們光顧尖沙咀美麗華廣場的粵菜餐廳「翠亨邨」，點了3個餸菜連同白飯、茶水和加一服務費，收費721.6元。當中最貴的是梅菜炆扣肉和竹笙羅漢上素，同樣都是188元，其次是翠亨招牌炒米粉，承惠168元。。

樓主叫了梅菜炆扣肉、竹笙羅漢上素，以及翠亨招牌炒米粉。（小紅書圖片）

樓主直言「翻遍菜單，點的是幾乎最便宜的菜了……其餘根本無法下手」，苦笑「有被刺到」的感覺，相信「香港收入去哪花錢都覺得很便宜吧」，同時強調在廣州吃飯「貴極有限，不至於只敢點2個菜1個主食」，但「一點沒有說店家不好的意思，窮只是我自己的原罪……繼續努力賺錢吧」、「也不敢說不好吃，畢竟賣這麼貴」。

其他網民留言指「我（是）香港人，都覺得這間店的食物貴」、「翠亨邨……不貴才不合理」、「美麗華廣場嘛，算一下租金，你就知道價錢囉」，亦有人反指「明碼實價的就不是酒樓的問題了，下次要有心理準備」。

（小紅書）