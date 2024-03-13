來港吃上海菜1碗麵1碟豆要$300　小紅書女嫌貴：難怪港人北上消費

過往亦曾有內地網民在網上評論香港物價高昂，近日又有女生在小紅書發帖，表示遊港期間到1間上海菜館用餐，只點了1碗排骨麵及1碟四季豆，埋單就要300港元。她對此表示不滿，甚至質疑餐廳「收多了錢」，又有感香港消費高昂，表示突然能理解大量港人於周末北上消費的原因，直言「非常能理解為啥香港沒有人」。



有女生發帖表示遊港期間到1間上海菜館用餐，只點了1碗排骨麵及1碟四季豆，埋單就要300港元。（小紅書圖片）

該名內地女子在小紅書發帖，稱日前來港辦事，傍晚隨便在尖沙咀找了間上海菜餐廳，點了1碗排骨麵及1碟四季豆，埋單300港元。從圖片可見，麵用大湯碗盛載，旁邊有1碟6件炸排骨，及1碟四季豆。

樓主稱她沒有另外點飲品，而食物份量也只是剛好，「別看碗大，真的就是1人份量」，她之後又在留言區表示「嚴重懷疑被收多了錢」。她又表示付款的瞬間突然理解為什麼「周末一大批香港人過深圳、珠海等灣區城市消費」。

帖文引起網民熱烈討論，有網民反對樓主質疑餐廳收費，並在網上找到餐廳餐牌，表示連同加一服務費，收費合理，「有午市套餐唔使$100你又唔叫」、「菜單都是擺在門口的，明碼標價」；又有人指樓主明明是看完餐牌才點餐，結果卻又發帖質疑店家收費，「進去消費後又發帖吐槽太貴，不太好吧」。而樓主就上傳電子支付收據，稱光顧的是另一餐廳，證明消費的確為300港元。

樓主上傳電子支付收據，證明消費的確為300港元。（小紅書圖片）

有內地網民就同意香港飲食消費偏高，「香港的飲食非常貴，不知道當地居民如何過日子的」、「除了難吃，還要收10%服務費，我都不知道服務了啥」、「問題是貴就算了，還難吃、零服務」，並表示理解港人喜歡北上消費。

（小紅書）