來港食飯被收多$0.4　小紅書男不滿港餐廳「強行加一、四捨五入」

香港不少餐廳均設有「加一服務費」及費用「四捨五入」，近日有內地遊客就在小紅書上表達對這種「隱形消費」的不滿。他表示有晚到餐廳吃飯，連同10%服務費應是127.6元，然而餐廳卻多收0.4元，因為餐廳另設有四捨五入收費方式。他批評餐廳「基本沒服務可言」、「強行四捨五入，隱形消費」，又提到去過的另一間餐廳設有最低消費，認為香港餐廳太多「特殊規定」。事件引起不少內地網民共鳴，指香港餐廳這種收費模式不合理，「不願意也得給」、「收服務費，根本就沒服務」。



該內地男子在社交平台小紅書連發數帖，講述遊港時在餐廳消費的不快感受。（小紅書截圖）

該名內地男子在社交平台小紅書連發數帖，講述遊港時在餐廳消費的不快感受。他提到其中2間餐廳的消費模式，該兩間餐廳分別設有四捨五入收費制及最低消費。2月18日晚上，他到某西餐廳用餐，點了煎羊T骨、黑松露雜菌飯配橙汁，餐點費用為116元，連同10%服務費，共計為127.6元，最終餐廳收取128元。從他上傳的照片可見，收據下方列明「本店採用四捨五入制，請見諒」。樓主指餐廳收費不是去除零頭，而是四捨五入，還要收取10%的服務費，坦言「基本沒服務可言」。

19日中午他到了某日式料理店用餐，從餐廳二維碼落單紙的指示可見，上面寫上「消費未滿200元只接受現金」，且設有入座限時。另外，午晚市均設有最低消費，分別為1杯飲品及每位120元。

樓主指香港餐廳有「特殊規定」，形容「就跟開盲盒似的」，又另外上傳影片表示「香港餐廳強行四捨五入，隱形消費，你遇到過嗎」。

帖文引起網民討論，有部份人認為樓主太執着於「零頭」，「那0.5塊你也要發小紅書嗎？」、「才幾毛錢的事」。但是，較多網民都認為香港餐廳收取服務費及四捨五入並不合理，「5毛錢對一個人來說可能沒什麼，但去消費的1,000個人每個人都多收5毛錢，餐廳可就多收500塊了」、「不願意也得給」、「收服務費，根本就沒服務」，亦有人表示「有的（餐廳）還WiFi限時」。

（小紅書）