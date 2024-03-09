危險！泥頭車隧道內亂切線　攝入2架貨車間扒頭　網民：恐怖車神

駕駛時全安回家才是勝利者！近日網上流傳1段車cam片，片中1輛泥頭車為了超車，強行於2輛貨車中間穿插切入左線，僅僅在前車車尾及左線貨車車頭中穿出，情況極危險！網民亦紛紛留言批評泥頭車司機的駕駛態度，形容他是「馬路炸彈」，直斥「「真係好危險」、「唔X明點解要咁趕時間」、「呢啲恐怖車神真係要教訓」。



網上流傳1段車cam片，片中1輛泥頭車強行切線在2輛貨車間穿插，情況十分危險。（「馬路的事討論區」FB影片截圖）

有網民將車Cam片上傳至facebook群組「馬路的事討論區」，片長18秒，當時片主正於隧道內跟着1輛綠色貨櫃車及1輛泥頭車在中間線道行駛，左線也有1輛貨車。

影片可見，片主前面的泥頭車本來已經偏向右線「踩界」，令右線7人車嚇到收慢，之後泥頭車想「扒頭」，突然加速超前再打燈強行切入左線。左線貨車司機及時收慢，泥頭車僅僅在左線貨車車頭及綠色貨車車尾間攝過，然後再加速前行，迫使綠色貨櫃車同樣要收慢以避免碰撞。

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影片引起網民嘩然，批評片中泥頭車司機離譜，自以為「身手不凡」，事實上罔顧其他駕駛者安全，直斥他是「馬路炸彈」，紛紛叫他「唔好害人」，「呢次好彩就係故事，下次好可能係事故」、「一日未撞板一日都唔知結果」、「真係好危險」、「唔X明點解要咁趕時間」、「呢啲恐怖車神真係要教訓」。另外有網民就表示該路段疑為屯門—赤鱲角隧道，「屯赤去機場方向，嗰段仲要上緊斜」。

亦有網民表示隧道中其他司機能看清路況及時避讓亂切線的泥頭車，才是真正的「好身手」，「左邊貨櫃車有收慢讓畀佢！因為心知不妙」、「左邊40呎櫃佬先係高人」、「快線架7人車幾醒目」。

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