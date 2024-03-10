港女遙距入錶慘被抄牌　截圖證1分鐘前已入錶　網民估因1件事中招

遙距繳付泊車費的確便利，但近日有網民發帖抱怨，稱在咪錶位泊車被抄牌，因咪錶顯示她未繳付泊車費用。然而她卻貼出手機截圖力證，稱在抄牌前1分鐘已透過應用程式在網上遙距繳付泊車費，沒想到仍被罰款。有網民懷疑是咪錶未能及時更新，支持樓主嘗試上訴，「有時個錶未更新得到，要上訴」、「試過最後上訴到，不過好麻煩」，亦有人建議樓主下次入錶預多少少時間，「唔好咁遲先續，網絡嘅嘢有時差唔出奇」。



有網民發帖稱在咪錶位泊車並於網上繳付泊車費，但1分鐘後仍被抄牌。（「馬路的事討論區」FB圖片）

該名網民在Facebook群組「馬路的事討論區」發帖，稱3月9日上午在香港島山道泊車，並在9時57分收到執法人員發出的定額罰款通知書。她上傳通知書圖片，上面顯示「違例事項編號21」，亦即停泊在設有停車收費錶的泊車位，但咪錶沒有顯示泊車費用已繳付，依例罰款320元。

不過，樓主同時貼出另1張手機截圖，顯示她於被罰款前1分鐘已透過應用程式「入錶易」遙距購買1小時泊車時間，上面顯示時間可泊車時間為9時56分至10時56分。樓主不滿地連發2則帖文，表示「我9點56分入錶，想問吓你點樣9點57分抄我牌？」，又稱自己沒有泊錯位置，亦不打算繳交罰款，並會進行上訴，「亦唔怕佢影咗相，唔會交，投訴我就梗㗎啦」。

帖文引起網民熱議，有部份網民認為樓主入錶時間與抄牌時間太接近，指她「太抆水」，甚或懷疑她「見到有人抄牌先入錶」，「唔好咁遲先續，網絡嘅嘢有時差唔出奇」、「佢抄你錶位通常都會影埋個錶有冇逾時，唔使拗數，你要咁抆水冇人幫到你」。不過，有網民隨即反駁，「抆水有乜問題？限時內加到就應該視作入咗錶」、「有入錶你又話抆水，痴X線㗎！你係咪冇車未泊過咪錶啊？」、「點時光倒流係抄之前1分鐘入錶」。

另外，有網民就懷疑事件起因可能是樓主入錶後咪錶未能及時更新，支持樓主嘗試上訴，「可能當時交完錢之後個錶未更新到，抄牌的時候看到未入錶」、「有時個錶未更新得到，要上訴」、「試過最後上訴到，不過好麻煩」。亦有人分享經歷指遇上咪錶失靈，「我泊錶位永遠都見住個錶倒數先會走，試過幾次掃完QR（二維碼）佢hang咗（死機）係到」、「試過睇住佢着綠燈先行開，來回都係5分鐘，返到嚟見到變咗紅燈冇入錶狀態」。

（Facebook）