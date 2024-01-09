港男怒寸交通警影片瘋傳！塞車行巴士專線被抄牌　遭圍攻後續超狂

【抄牌／交通安全】馬路駕駛遵守交通規則是常識吧？本港網絡瘋傳1段「私家車司機舌戰交通警察」影片，見到屯門公路有私家車違規駛入巴士專線被交通警察截停「抄牌」，但私家車男司機不滿「抄牌」，辯稱因道路有交通意外導致交通擠塞，因此他有「合理解釋」使用巴士專線，惟被交通警察一一駁斥。

私家車司機事後把影片上載到網絡「公審」，卻反被網民圍攻，「錯咗仲要拍片擺上網，講到自己好似啱咁樣」、「下次馬路撞車塞車，係咪可以上行人路？」、「咁onX嘅人都有」。面對大量網民批評，樓主半小時即關閉留言功能，1小時內更疑似刪去片段。



本港網絡瘋傳1段「私家車司機舌戰交通警察」影片。（影片截圖）

「若要人不知，不要亂upload！」網上流傳影片長3分鐘，該私家車今日（1月9日）早上7時46分經屯門公路左一線進入青山公路，但由於早上7時半至9時屯門公路左一線實施巴士專線，除了巴士種類車輛，其他車不可使用，故被交通警察截停抄牌。

影片見到，交通警正向私家車司機解釋「抄牌」理由，司機則解釋因道路有交通意外導致交通擠塞，「塞車所以要避」，又反問交通警察「咁你1個交通警察，知唔知道屯門公路前方而家係交通擠塞？」。交通警回應「我哋呢度係新界北的，前面過咗呢一段係新界南」，司機即譏諷「即係你嘅無知啊，係咪？」，交通警重申「我唔係無知，因為呢個超越咗我嘅執法區域」。

私家車司機與交通警對論過程逐格睇▼▼▼

+ 3

私家車司機聞言繼續揶揄「而家已經見到前面已經有交通警去緊，亦都有隱形戰車去緊啦，網上資訊亦都係大把啦，即係香港警察、交通警察的資訊，都不比我1個普通市民、司機出之前做嘅confirm清楚嘅？」。交通警解釋「唔好意思，因為我哋係有分執法區域，你唔可以超越咗我嘅執法區域」，司機再反問「即係你唔需要關心香港其他所有嘅道路安全嘅事，係咪啊？」，交通警即強調「唔係咁樣講」。

司機之後再表達對「抄牌」的不滿，「我係有合理解釋點解我要行呢條路呢，係咪先，咁你（交通警）都要堅持要去抄？」，交通警回應「你呢個唔係合理嘅解釋，我當然要繼續執法，你可以用呢個解釋理由去上訴嘅，就係咁簡單，清唔清楚」，並有其他警察補充「下次塞車唔好行呢度，知唔知啊」。

被「抄牌」後，司機「攞尾彩」表示「唔好收檔喎，繼續抄抄到9點喎」、「所以香港咪就係1個咁美麗嘅城市囉」，並把相關影片上載到網絡「公審」。

被「抄牌」後，司機「攞尾彩」。（影片截圖）

然而網民看後紛紛批評司機行為離譜，「錯咗仲要拍片擺上網，講到自己好似啱咁樣」、「咁onX嘅人都有」、「又唔係全封，封單線，都講到完全無路行咁」、「個個都係咁塞㗎啦」、「咁塞車可以逆線返回屯門？」、「下次馬路撞車塞車，係咪可以上行人路？」、「上庭唯一辯解：守法意識薄弱」、「人無恥便無敵」、「好X癲，仲繼續同長官辯駁」。亦有網民讚片中交通警「EQ高」，「個Like係畀阿Sir，EQ高，唔怯場」。

面對網民圍攻，樓主上載影片約半小時便關閉留言功能，1小時內更刪去影片。不過影片已被網民收藏轉載，繼續瘋傳。