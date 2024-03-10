女兒靚到不似我！人夫偷驗DNA結果極崩潰　妻帶女出走揭超狂真相

不少父母都想子女生得帥氣漂亮，但如果靚到不似自己就另作別論。越南1名人夫見到女兒愈大愈漂亮，但五官愈來愈不似自己，其至不像妻子，於是偷偷進行DNA測試，結果發現女兒並非自己親生骨肉，懷疑妻子出軌，開始疏遠妻女，甚至酗酒消愁，最終更忍無可忍攤牌。妻子否認不忠，堅稱對驗測結果百思不得其解，唯有帶住女兒離家出走。



人妻安排女兒入讀另1間學校，女兒和1名女同學成為閨密，意外發現2人是同年同月同日生日，甚至在同1間醫院出世。女兒甚至和閨密的母親年輕時外貌一模一樣，於是2家人進行DNA鑑定，證實雙方與女兒原來被調換了，懷疑當年醫護人員混淆2名女嬰身份而造成錯誤，目前2家人仍然努力適應新生活。



人父得知女兒並非自己親生骨肉，懷疑妻子出軌，開始疏遠妻女，甚至借酒消愁，導致家庭破裂。（示意圖/Getty Images）

洪姓人妻向當地傳媒解釋事件來龍去脈，指女兒3歲時，由於丈夫要到胡志明市打工，所以妻女跟隨步伐同行。她指丈夫原本非常寵愛女兒，但從女兒讀小六開始踏入青春期，愈大愈漂亮，五官亦愈來愈不似父母，自此丈夫離奇地對妻兒轉趨冷淡，經常飲醉酒才回家，女兒亦察覺到異樣，為此感到難過。

女兒察覺到父親異樣，為此感到難過。（示意圖/Getty Images）

終於有一晚，丈夫再次飲醉酒，在酒精的影響下，將DNA檢測結果扔在桌子上，表示女兒並非其親生骨肉，指控妻子出軌。洪婦因而知道為何丈夫鬱鬱不歡的原因，但同時感到奇怪，明明自己沒有偷腥，不明白為何女兒並非丈夫的親生骨肉。

洪婦因事件與丈夫衝突，只好帶着疑問與女兒搬到河內市，女兒轉讀其他學校，更和1名女同學成為好友，她們甚至發現彼此同年同月同日出世，更加覺得有緣。

2家人進行DNA鑑定得知調換女兒的真相。（示意圖/Getty Images）

直到有一次舉行聯合生日會，不少親友都大感驚訝，發現洪婦女兒竟然極像女同學母親年輕時的模樣，女同學母親甚示至取相佐證，於是游說洪婦進行DNA鑑定，終證實大家懷疑，不排除當年有醫院職員弄錯2名女嬰身份造成錯誤。

洪婦一直相信女兒是自己的親生骨肉，起初難以接受DNA結果，但最後無奈接受，2家人努力適應新生活，嘗試填補失去的天倫之樂。

（Đọc Nhanh）