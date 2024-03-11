前男友變準繼父？女生聽到他與媽媽接吻：有吸田螺聲　網民：有聲

再見不是朋友，卻可能成為繼父女！台灣1名女子和年長6歲的男友分手，卻不知媽媽跟前男友正發展戀情，有次3人行出去消遣過夜，女子不適臥床休息，意外發現男男與前男友接吻，「還有吸田螺的聲音」，嚇得她象忙躺回床上。女生翌日早上更無意間看到媽媽的手機內容，透過見到2人的手機對話內容，「結果發現他們真的在一起了」，而她崩潰地表示「無法忘記看到的那一幕」。網民笑言事件「有聲有畫面」、「叫爸爸？」、「這也太尷尬了吧」、「被2個信任的人背叛」。



女生見到媽媽和前男友接吻，甚至發出吸田螺聲音。（示意圖/Getty Images）

樓主在「Dcard討論區」表示，她和前男友相差6歲，離婚母親則比前男友大19歲，而媽媽和前男友主是同事關係，有一次媽媽約了樓主和樓主的任男友一起出去消遣過夜，當然是母女同房，而前男友則住在另1間房。

當時前男友到她們的房間和樓主的媽媽聊天，樓主因感到不適，所以躺在床上休息睡覺，聽到前男友準備回房時，就叫樓主的媽媽走到門口，樓主好奇坐起來，從門口旁邊鏡子見到前男友和母親接吻，「還有吸田螺的聲音，我嚇的馬上躺回去」。

樓主從門口旁邊鏡子見到前男友和母親接吻，「還有吸田螺的聲音，我嚇的馬上躺回去」，令她大感崩潰。（示意圖/Getty Images）

樓主翌日起床以為只是場夢，但「老天不放過我」，母親前往洗手間時，忘記關掉聊天紀錄，樓主好奇瀏覽詳情，「我好奇心又犯去滑了一下，結果發現他們真的在一起了」。即使已事隔2個月，樓主仍然對事件耿耿於懷，「不知道該怎麼辦，無法忘記看到的那一幕」。

多名網民紛紛笑言「其實真正喜歡的一直都是你媽，你只是有點像你媽而已」、「全是幻覺騙不了我的」、「蠻讓人身心不適的，但畢竟是前任了，你只能祈禱他別真的成為你的繼父」。

（Dcard討論區）