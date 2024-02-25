成年親子浴！美女網紅撞破媽寶前男友偕母咁洗澡　驚嚇下再被邀…

媽寶男凡事聽從媽媽，一切從母親出發但連沖涼也需要媽媽？近日有位23歲美國網紅於社交媒體上載影片，分享與前「媽寶男友」的1個經歷，驚嚇度120%！她於影片講述，自己在大學曾跟1名媽寶男拍拖，到男友家時意外撞破前男友媽媽替當時22歲的前度「沖殘廢涼」，前度躺在極淺水的浴缸上，任由媽媽用刷子清潔。網紅當場嚇傻，其後伯母竟邀請她「共浴」，最後她還是坐在馬桶上一起聊天達30分鐘。



23歲美國網紅奇內利上載影片，分享用媽寶前度的「奇遇」。（IG圖片）

23歲美國網紅奇內利（Becca Cinelli）較早前於TikTok發布影片，分享與媽寶前度的拍拖經歷。她回憶道，大學時期的寒假拜訪前男友家，甫進屋後發現前度與伯母正處樓上浴室，開門之際驚見伯母正幫前度沖涼，令她當場嚇傻。

奇內利撞見前男友媽媽替全裸的前度洗澡，當場嚇傻。（TikTok影片截圖）

奇內利續指，已為成年人的前度當時正全裸躺在浴缸中，在沒有任何泡泡遮擋下，重要部位只用1條小毛巾遮蓋。而前度所身處的浴缸，水深只有約3吋（約7.6厘米），沒超過腿部，甚至是露出屁股的。

而令奇內利更為驚嚇的是，伯母當時邀請她一起「加入戰團」，不過她最後則坐在馬桶上一起聊天逾30分鐘。當時伯母解釋，這樣替兒子洗澡，是怕他身體有些地方會清潔不夠乾淨，而這個「親子浴」會每個月進行1次。

網紅走入浴室，發現伯母正幫前男友洗澡。（（ErikaWittlieb/Pixabay）

奇內利還大爆跟這位媽寶前度拍拖約半年期間，他已出軌4名女子，最後決定斬纜分手。該段影片上載後，已吸引約17萬人點讚，以及累積逾1,900萬次瀏覽次數，逾4,000個留言討論。不少網民表示驚嚇度滿分，又揶揄其前度媽寶「病情」十分嚴重。

（綜合）