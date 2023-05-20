分手10年前男友猝逝　對方哥哥索約$10萬買龕位　女生爆後續更狂

「臉皮成尺厚！」台灣有女生於討論區發文分享令人傻眼的事件，指已分手10年的前男友因心肌梗塞突然過世，日前她收到陌生訊息，前男友哥哥竟向她索取30至50萬元（新台幣，下同，約7.6萬至12.7萬港元，中位數約10.3萬港元），希望幫忙資助買塔位（龕位）的錢，還大言不慚說「把你當成家人看過」、「希望你能看在舊情的份上（幫忙）」，令她既無奈又黑人問號。而更瘋狂的是，除了前男友的哥哥，連對方的媽媽亦來電，女生猛呻「害我好尷尬」。



台灣有女生發文表示，其分手10年的前男友突然過世，前男友哥哥竟向她索取30至50萬元新台幣，希望幫忙資助買塔位的錢。（《十八年後的終極告白》劇照）

該女生於「匿名公社」以「很想吐槽但我最後選擇已讀不回」為題發文表示，日前獲悉10年前在高中時交往的前男友因心肌梗塞突然過世。隨後她於Instagram突收到陌生訊息，打開後發現是前男友哥哥私訊她，內容一開始是告知噩耗，她心想與前男友及對方哥哥已10年沒聯絡，「跟我說這些幹嘛」，但也禮貌地表達了遺憾。

然而前男友哥哥突然切入重點說，「希望我幫忙資助買塔位的錢」，女生傻眼道，「我整個3條黑線問他，怎會覺得我會幫他這個忙」。女生公開對方原話，「你跟我弟交往過，雖然你們分手了，但是我家人一直很喜歡你，也把你當成家人看過，他突然走了，家裏也沒那個錢幫他買個好的塔位，所以希望你能看在舊情的份上（幫忙出30～50萬左右）」。

更瘋狂的是，繼前男友的哥哥後，其媽媽也打視訊電話給她，女生說，「害我好尷尬，只能說請節哀，畢竟人家是長輩」。她無奈問廣大網民，「要是你遇到這種事，你會怎做？」，又說確認傳訊息者是前男友哥哥，不是詐騙，強調自己非有錢人，只是一般小資族，而她最後的應對方法就是「已讀不回」。

女生說，前男友媽媽還打視訊電話給她，「害我好尷尬，只能說請節哀，畢竟人家是長輩」。（《不夠善良的我們》劇照）

不少網民留言直斥樓主前男友一家厚臉皮，「到底是哪來的臉啊？沒錢就買便宜一點的就好，找以前交往的對象？傻眼」、「3條線，都過那麼久了」、「人不要臉，天下無敵」、「十年前的事還拿出來講，別理他哥，心軟錢就不見了」、「奇葩的哥哥，跟他說以往的舊情在這10年裏一點一滴的折舊折光了」。

有網民指出塔位根本不需要那麼貴，「公家的塔位3~15萬（家人才剛辦過，價錢差別主要在於你是當地人或外縣市的），如果說錢不夠又要買超過這個價位的靈骨塔，直接認定為詐騙即可，即便是認識的，那更是情緒勒索而已「蓋章認定」、「幫忙出錢辦不到，但是分享塔位資訊倒是可以」。

有網民揶揄，「可能是男方一家子的量，要你一次買齊吧！」，甚至有人提出反擊絕招，「跟他說我阿祖的阿祖，需要換塔位，我跟你弟交往過，因此阿祖的阿祖托夢跟我說他很喜歡你弟，希望你能幫忙贊助個100萬就好！」。