內地男中1001萬人民幣大奬　彩券行老闆竟拿給親戚領獎　判決出爐

大陸西安一名男子5年前以微信轉帳購買彩券，幸運中了千萬人民幣大獎。



沒想到彩券行老闆翻臉不認帳，聲稱中獎彩券「弄錯了」，還將彩券交給親戚去兌獎，讓男子氣得告上法庭。

老闆曾拍下彩券照片寄給男子 中獎後才說發錯照片「是他人購買的」（點圖了解更多）：

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陸媒《上游新聞》報導，事件發生在2019年7月，當年43歲的姚姓男子，長期有購買彩券的習慣，也是王某夫婦經營的彩券行的常客。

7月17日下午5時25分，姚男向王某發送20元人民幣微信紅包，並註明「機選大樂透 10」，表示要購買彩券。王某隨即再以微信向姚男發送一張照片，照片中有2張彩券。

當晚開獎後，姚男購買的一張彩券中獎，獎金為1001萬元人民幣。姚男便向王某索要彩券但遭拒。王某宣稱，中獎彩券是他人購買，因操作失誤，才誤將他人的彩券照片發給了姚男，雙方便起了爭執。

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隔天，在陜西省體育彩票管理中心協調下，姚王雙方簽訂一份《和解協議》。王某承諾為自己的失誤給姚男精神損失費15萬元人民幣；姚男亦稱不再追究此事。

但姚男在不久後自覺被騙，他透過法律途徑獲悉，該張中獎彩券持有者姓高，為老闆王某的表哥。

此後，這起事件的相關人物開啟了近5年的法律拉鋸戰。最新消息稱，西安市鄠邑區人民法院於3月15日對該案作出一審判決，涉案彩券的所有權經法院生效判決，確認歸姚男所有，故中獎獎金應歸姚男所有。

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法院認為，高某在陜西省體育彩票管理中心領取稅後獎金801萬元人民幣，其長期佔有巨額獎金，並拒絕向實際中獎人返還行為，對姚男構成侵權。

而王某夫婦將姚男購買的彩券拒絕交付，擅自交給高某兌獎，王某夫婦行為與高某兌獎之行為共同導致姚男無法獲得中獎獎金，故王某夫婦應對高某返還姚男之款項承擔連帶給付責任。

判決指出，由於涉案彩券不記名，持票者兌獎，陜西省體育彩票管理中心見票兌獎，符合彩券發行和銷售規則。姚先生要求陜西省體育彩票管理中心承擔連帶給付責任，但未能提交充分必要證據證明其主張，故法院不予支持。

贏了官司的姚男雖對判決有少許異議，但整體十分滿意。不過，他也擔憂對方會再提起上訴，「我已經賭上了我的一切，從開始走到現在，我很無奈，但也習慣了」。

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