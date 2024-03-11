藝人柯煒林雪橇犬Reef天后一度走失　求助網民成功尋回：多謝各位

藝人柯煒林（Will）所養的4歲雪橇犬Reef，今日（3月11日）下午一度在天后走失，他呼籲網民幫手尋狗後，成功尋回愛犬，留言「Thanks everyone（多謝各位）」。

柯煒林向《香港01》表示，早前Reef自己跑入維園後不知所終，幸得動物組織及熱心市民等協助尋找，最終成功在維園內尋回愛犬，雀躍稱：「真係麻煩晒，多謝大家關心！」



藝人柯煒林所養的4歲雪橇犬Reef，今日（3月11日）下午一度在天后走失。（柯煒林IG）

柯煒林下午於Instagram（IG）發布限時動態，指其愛犬Reef在天后「跑走咗」，當時穿着黑色雨褸，呼籲若見到Reef，可私訊通知他，「麻煩見到佢（Reef），DM我」。據悉，柯煒林當時有拖狗繩，但狗狗掙甩了，從火龍徑跑向天后，其後有人目擊狗狗在維園外的電車路跑向巴士站，他追上時已不見狗狗去向，走失愛犬後十分擔心，不斷在附近尋找。

網民知道柯煒林的愛犬走失後紛紛送上祝福，「出面落雨，希望快啲搵到佢啦」、「大家幫幫眼」、「祝早日回家」。

發帖尋狗後，柯煒林成功尋回愛犬，並在IG發布限時動態感謝各位幫忙，「Thanks everyone（多謝各位）」。

柯煒林向《香港01》表示，早前Reef自己跑入維園後不知所終，幸得動物組織及熱心市民等協助尋找，最終成功在維園內尋回愛犬，雀躍稱：「真係麻煩晒，多謝大家關心！」

柯煒林成功尋回愛犬，在IG發布限時動態感謝各位幫忙。（柯煒林IG）