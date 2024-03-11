曹美女勁敵？茶餐廳阿姐4字名字撞名化妝品牌　傳翻譯出自張愛玲

傳說中的大快活職員「曹美女」有勁敵了？有網民早前在網上發相，分享在茶餐廳吃飯的搞笑奇遇，他點了咖哩牛腩飯後，在帳單上看到落單阿姐的名字竟是「蜜絲佛陀」，感覺霸氣又搞笑，帖文隨即被瘋傳。

不少人留言，「Must see 佛陀，呢個姐姐應該係信佛嘅」、「最接近神的待應」，「呢個阿姐應該成日扮癡扮傻，所以俾人改個咁嘅朵」，有人則笑稱「大快活曹美女的勁敵出現了」。另有人形容名字「好有年代感！」、「我諗後生未必知」，更有網民指這是化妝品牌「Max Factor」的譯名，據說是出自張愛玲手筆。

樓主在網上分享在茶餐廳吃飯時，發現落單阿姐名叫「蜜絲佛陀」，覺得「個名好有霸氣...」。（網上圖片）

樓主在facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」中發相，題為「茶餐廳阿姐個名好有霸氣...」，從照片顯示他在香港某茶餐廳吃飯時，點了碟咖哩牛腩飯加熱飲，餐費44元，而最特別的是落單阿姐名叫「蜜絲佛陀」，與化妝品牌Ｍax Factor的中文譯名撞名，讓人覺得「個名好有霸氣...」。

帖文一出隨即被瘋傳，引來不少網民議論紛紛，不少人笑言「以前啲人成日講，扮癡扮傻蜜思佛陀」、「呢個阿姐應該成日扮癡扮傻，所以俾人改個咁嘅朵」、「Must see 佛陀，呢個姐姐應該係信佛嘅」、「勿思佛陀，只念基督」、「最接近神的待應」。另有重提大快活分佔的職員表上有客戶主任名叫「曹美女」，經常成為網上熱話，有人形容「大快活曹美女的勁敵出現了」。

大快活分店列出有客務主任名叫「曹美女」，經常成為網上熱話。（網上圖片）

不過有網民認為這名字「好有年代感！」、「我諗後生未必知」、「化妝品名毫不霸氣」，有人更錯重點，「我個重點去咗咖喱牛腩飯$44都算平」，亦有人指這化妝品牌「Max Factor」的譯名「蜜絲佛陀」，據說是出自張愛玲手筆。