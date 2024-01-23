沙田請食飯黨？普通話男女推BB車求食物　人妻咁做被指好心做壞事

對有需要的人伸出援手的確是善心行為，不過也要慎防被騙。近日有網民表示，其妻於沙田遇上疑似「請食飯黨」，當時1男1女推着嬰兒車、以普通話四處問人要求請食飯，其妻出於善意就到便利店買了100元食物給對方。樓主懷疑妻子受騙，故發帖提醒網民，結果部份街坊不約而同提到曾遇過該對推着嬰兒車的男女，更懷疑「推架BB車博同情」，並表示「唔好好心做壞事」。



近日有網民表示沙田疑有「請食飯黨」出沒，其妻遇上1男1女推着嬰兒車，以普通話四處問人要求請食飯。（資料圖片）

近日有人夫在Facebook沙田居民群組發帖大呼「大家小心，請食飯黨已經嚟到河畔花園」，並表示其妻於沙田市中心附近遇到1男1女推着嬰兒車，該對男女以普通話請求其妻買食物，「要求我太太買嘢食畀佢」。樓主的妻子最終在便利店購買了100元食物給對方，不過樓主認為妻子已受騙，因此發文提醒街坊「大家小心，避免同我太太一樣被人呃」。

帖文引起不少街坊關注，部份人表示亦曾遇上該對推嬰兒車的夫婦，似乎2人已是區內「慣犯」，「我星期四晚曾經見過這對夫妻在大圍工業區問我攞錢，我即走」、「係沙田遇過2次，我答佢我都無錢買嘢食啊」、「我都係，初時以為佢問路，跟住問我方唔方便請佢食飯，我話唔可以」。

有網民就認為樓主妻子為人善良是好心，但卻可能助長歪風，「係你老婆咁有善心先會上當啫」、「個人感覺施主係好心，但做了壞事」、「要提醒身邊人唔好好心被利用」、「越演越烈…由單人匹馬到依家連BB車都出埋」、「推架BB車博同情」。亦有人笑言「見到呢啲人同佢講搵警察幫佢，佢應該會走得快過你」、「帶佢去紅十字會捐血，之後有餅食」。

（Facebook）