北區「請食飯黨」！普通話女要求請食飯遭街坊拒絕　後續竟咁做…

「借錢黨」、「請食飯黨」近月經常出現，有北區粉嶺街坊表示，在聯和墟滙豐門口遇到1名衣着光鮮、操普通話的中年女子問他可否「請食飯」，他拒絕後，對方竟然「閃縮去走得很快」鬼祟離開。帖文引來網民、街坊熱議，有人表示遇過同類情況，也有人救路應對方法。



有北區粉嶺街坊表示，在聯和墟滙豐門口遇到1名衣着光鮮、操普通話中年女子問他可否「請食飯」。（網上圖片）

有北區粉嶺街坊日前於網上發文，指在聯和墟滙豐門口，遇到1名衣著光鮮、操普通話中年女士，對方問「可否請佢食飯」，「理由是她有點困難，朋友去咗新加坡出差明天返」。

樓主表示，他當時拒絕對方要求，該中年女士即時「很閃縮走得很快」，由於樓主當時望着她，該中年女士於是鬼祟離開，「知道我望住，就先躲在車後面，再走入後巷走咗」。

借錢黨」、「請食飯黨」近月經常出現，引起關注。（資料圖片）

不過，原來今次已非樓主首次遇上「借錢黨」，他表示，1個多月前1個晚上，他在聯盛街遇到2名衣着比較平民女士問他借錢食飯，「我剛剛在雜貨店買咗餅乾同即食麵，傾咗幾句，我畀咗5包即食麵她們。她們行到呢步，環境肯定不好，食物生活物品給他們，自然會用到」。樓主又提到如何防止對方轉賣獲贈物品，「以前有個老鬼教落，想幫人就不能給錢，直接給物資，如果畀飯盒要打開攪拌下，汽水打開再給，因為不能拿去轉賣，只可以自己食」。

帖文引來網民、街坊熱議，「呢排聯和墟特別多人叫請食飯」、「呃飯呃錢黨」、「其實好人好姐。點樣講得出口」、「我在西灣河工作，晚上也曾遇過這情況，只要求請吃飯，求其一家食肆都可以，講明不是要錢」。也有網民建議應對方法，「時運高直行直過就得，唔使理佢噏乜」、「如果係我會帶佢去買麵包」、「下次大聲叫佢滾就可以」。