六旬婦突然常喊累　求醫驗出心臟衰竭　醫生揭1原因提6徵兆要求診

台灣醫生洪暐傑在社交平台分享案例，指有1名60多歲婦人，近半年來只是買菜煮飯都覺得很累，令她的兒女十分憂心，甚至懷疑母親是否患了憂鬱症，或是肝臟出問題，求診後竟發現是貧血導致「心臟衰竭」。洪暐傑指出，生活習慣到嚴重疾病都可能有疲倦感，出現6個警示徵兆就要立即求醫。



60多歲婦人近半年來平時沒做什麼事就覺好累，驗出因貧血導致心臟衰竭。（示意圖，非當事人／GettyImages）

台灣義大醫院家醫部預防醫學科主任洪暐傑在Facebook專頁分享案例，指有名60多歲婦人近半年來平時沒做什麼事，只是買菜煮飯就覺好累，如活動量大時累得更快，行樓梯時易喘，推測可能是心肺疾病，於是安排心臟超音波，發現有心臟衰竭的跡象。

醫生洪暐傑續指，當心臟打出去的血量不夠人體使用時，就容易覺得累，在需要更多血的時候，如行樓梯及運動等會開始覺得喘。而婦人她是因貧血而成病，正常女性血紅素標準為12g/dl，她卻只有9g/dl，長期貧血下血量不足，就靠心臟努力把血打出去，長期下來心臟過勞，變成心臟衰竭，對婦人而言，心臟衰竭加上貧血，會更容易覺得累。

醫生洪暐傑提醒出6項徵兆，包括如疲倦持續超過1周等，便應去求診。（示意圖／GettyImages）

醫生洪暐傑提醒，提出6項徵兆如疲倦持續超過1周；無法工作及維持日常生活；沒有明確能解釋疲倦的原因；突然發生；65歲以上；不明原因體重減輕等情況，請去求診。他亦警告，一旦呼吸會喘、胸痛；心跳過快或過慢；心悸、心律不整；頭痛、視線模糊；噁心、嘔吐、腹痛或肌肉無力等警示症狀，則須立刻就醫。