【12月激賞】派10萬積分 | 會員搶先睇《黑白大廚》冠軍絕密影片

小編不定期發布獨家優惠、會員福利、賺分任務。12月聖誕節「會員專區」搜羅多項派對必備好物，派逾10萬積分及多項禮品，只要完成簡單步驟即可獲得相應獎勵，絕對不容錯過！

註冊成為01會員，可享「積分當錢使」網購家品、活動門票每張單最多可扣減金額50%！會員只需付全單一半金額，並由積分抵銷剩餘價值，變相是5折購物！消費HK$1 同步回贈1積分，介紹愈多朋友，賺得愈多！

活動一：新人獎賞800積分

🤩領取新人獎賞！🥳

透過手機號碼註冊成為01會員，即時獲得新人獎賞800積分，無論在「01空間」、「01網購」消費均可使用積分抵銷部分訂單金額！

👉🏻小貼士：推廣活動的領獎資格必須為香港/澳門/內地手機號碼註冊之全新用戶，後補手機號碼或使用其他方式註冊皆不符合領獎資格。



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活動二：搶先睇《黑白大廚》冠軍級派對料理！新手必學，每道成本唔使$60！

串流平台Netflix熱播綜藝節目《黑白大廚：料理階級大戰》風靡全港，菜式精緻，相信各位《黑白大廚》觀眾都非常渴望可以品嘗廚師們的精湛手藝，其創意菜色更加令人產生無限遐想！

小編成功爭取到「跨平台福利」，可搶先睇《黑白大廚》冠軍「拿坡里美味黑手黨」權聖晙將平民食材重新演繹為高級料理。每道菜式成本不超出$60，非常適合製作成聖誕大餐與親友共享！

三款美食都讓人垂涎三尺，而且在權聖晙最拿手的意大利菜色上添加了香港的本土元素，還重現令他一戰成名的Tiramisu食譜！

聖誕節想在一班親朋戚友前大顯身手就要把握機會~

👉🏻小貼士：現有01會員使用推廣碼【hk01classwars1】註冊成為FWD Max新會員，即獲得跨平台會員福利《黑白大廚》冠軍食譜！



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活動三：友人友賞、雙邊賺分共享1,800積分

現有會員成功推薦朋友註冊01會員可獲800積分；而每位被推薦會員可獲200積分及新人獎賞800積分！友人友賞一齊賺分，同享「積分當錢使」的樂趣，根據小編的記錄，今年6月份曾經有會員成功推薦20名朋友註冊，當月賺取達16,000積分，在購物消費中抵銷$160元！

👉🏻專屬連結【傳送門】

小貼士：在「賺分專區」選取「邀請好友、雙邊賺分」活動，向好友廣發專屬連結！記得用手機號碼註冊才符合領獎資格啊！



活動四：簽到任務，先到先得！

「每日簽到」每名會員每月可得100積分，密密簽到每月可賺盡3,000分！積分用於扣減訂單金額高達50%，低至半價換購各類熱門活動門票、限時優惠。

👉🏻小貼士：12月簽到時間為中午12點，準時登入簽到，獎賞派完就無



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活動五: 先答先得贏巨獎 贏智能手機

30秒回答問題，分享你理想中的幸福生活，即有機會贏取價值 $10,199「新款美國品牌智能電話」乙部，兼賺688「01積分」，新會員首次參與更可額外獲得1,000分！

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活動六：AIA嘉年華2024有獎問答遊戲！

即日起至2024年12月31日參與「01空間」問答遊戲，分享一個「你去友邦嘉年華嘅珍貴回憶」，其中最有意義及印象深刻的5個故事，就可以獲得AIA嘉年華會場限定《玩轉腦朋友》特別版公仔（1套5隻）以及10萬積分！

即按此參加 👉🏻 答問題 贏友邦嘉年華限定獎品

符合以下條件，就有機會帶走AIA嘉年華特別獎品！

1. 透過「01空間」購買「以低至87折購買AIA嘉年華獨家2人代幣套票」

2. 在2024年12月31日或之前，憑訂單號碼參加問答遊戲 ，分享你的珍貴回憶

3. 最有意義及印象深刻的故事將獲贈獎品，名額5個

4. 得獎結果將於2025年1月5日「01空間」FB專頁公布



活動七：消費回贈 $1 = 1分

「用1蚊都有回贈！？」

沒錯！於「01網購」或「01空間」現金消費金額，會員即獲「$1賺1分」回贈比例。積分可以直接扣減訂單金額，實付金額低至5折，金額愈高回贈愈多！

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