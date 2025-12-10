雙12優惠｜鴻福堂禮券半價／SK-II神仙水47折／原箱零食額外88折

過幾天就是12月12日雙12！近年各大平台都在雙12大劈價，推出激筍優惠！當中包括食玩買範圍，今次《香港01》好食玩飛就幫大家搜集了食玩買各種優惠！當中包括多款護膚品，事不宜遲！馬上看看有什麼優惠！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

雙12網購優惠【1】鴻福堂禮券套票半價起——工展會搶閘價低至51折

都市人生活忙碌，如果想喝滋潤湯水，又無法抽空燙湯，鴻福堂無添加味精及防腐劑的自家湯就最適合！最近鴻福堂禮券套票低至51折優惠，1套10張自家湯券只售HK$309（原價HK$600），除了自家湯券，還有涼茶、龜苓膏、滴雞精等等，連送禮用的豬腳薑醋、禮卡都有優惠，自用和送禮都適合。👉🏻即搶鴻福堂禮券套票半價優惠

+ 8

【實體券】自家湯套票（1套10張）

快閃價：$309｜原價$600｜51折｜平均$30.9／張

👉🏻即搶鴻福堂禮券套票

【實體券】自家涼茶套票（1套10張）

快閃價：$166｜原價$300｜55折｜平均$16.6／張

👉🏻即搶鴻福堂禮券套票

【實體券】自家喜慶豬腳薑醋禮券（1套10張）

快閃價：$409｜原價$680｜6折｜平均$40.9／張

👉🏻即搶鴻福堂禮券套票

【實體券】$50禮券（1套11張）

快閃價：$328｜原價$550｜6折｜平均$29.8／張

👉🏻即搶鴻福堂禮券套票

【實體券】杞子醬汁燒賣券（1套10張）

快閃價：$112｜原價$160｜7折｜平均$11.2／張

👉🏻即搶鴻福堂禮券套票

【實體券】正品藥製龜苓膏套票（1套10張）

快閃價：$285｜原價$600｜52折｜平均$28.5／張

👉🏻即搶鴻福堂禮券套票

【實體券】滴雞精禮券（1張）

快閃價：$160｜原價$265｜61折

👉🏻即搶鴻福堂禮券套票

【實體券】$50 禮卡傳統版（20張）另送鴻福堂$40面值禮券

快閃價：$627｜原價$1,040｜61折｜平均$31.3／張

👉🏻即搶鴻福堂禮券套票

【實體券】【3套】自家湯套票（1套10張）另送鴻福堂$40面值禮券

快閃價：$898｜原價$1,840｜49折｜平均$29.9／張

👉🏻即搶鴻福堂禮券套票

【實體券】【3套】自家涼茶套票（1套10張）另送鴻福堂$40面值禮券

快閃價：$485｜原價$900｜54折｜平均$16.1／張

👉🏻即搶鴻福堂禮券套票

【實體券】【2套】正品藥製龜苓膏套票（1套10張）另送鴻福堂$40面值禮券

快閃價：$561｜原價$1,200｜47折｜平均$28.05／張

👉🏻即搶鴻福堂禮券套票

【實體券】【3張】滴雞精禮券 另送鴻福堂$40面值禮券

快閃價：$475｜原價$795｜6折｜平均$158／張

👉🏻即搶鴻福堂禮券套票

【實體券】【20張】自家喜慶豬腳薑醋禮券連禮封 另送鴻福堂$40面值禮券

快閃價：$817｜原價$1,360｜6折｜平均$40.85／張

👉🏻即搶鴻福堂禮券套票

雙12網購優惠【2】SK-II 神仙水套裝——囤貨必買！47折帶走

今次雙12優惠最啱SK-II 神仙水的粉絲！套裝優惠1支SK-II 神仙水（230ml）加8支旅行裝（30ml），旅行裝的容量共240ml，比1支正裝還要多！套裝只售$1,099！

SK-II臉部護理精華露含有超過90%的pitera，可加速角質更新、增強水分並對抗肌膚老化。配方可溫和地去除臉部角質，並有助於緩和肌膚表面的更新週期，能淡化斑點，細化和緊致肌膚紋理。提高肌膚吸收其他保養品營養的能力，使肌膚光滑柔細。

SK-II 神仙水套裝

套裝包括：SK-II 神仙水（230ml）+ SK-II 神仙水 （旅行裝）30ml x8

快閃價：$1,099｜原價：$2,326｜47折

👉🏻即搶SK-II 神仙水套裝

雙12網購優惠【3】Hermes古龍香水盒四件套——1次滿足4個願望

這套Hermes古龍香水盒四件套CP值亦超高，原價$1,239，現在快閃價只要$599，相當於48折！套裝一次集合品牌四款標誌性的古龍水，包括橘綠之泉、血色大黃、黑色香櫞、紫羅勒，平均只需$150就能擁有，無論是聖誕送禮還是自用都非常划算！

雙12網購優惠【3】Hermes古龍香水盒四件套

Hermes 古龍香水盒四件套

快閃價：$599｜原價$1,239｜48折

👉🏻即搶Hermes 古龍香水盒四件套

雙12網購優惠【4】SK-II 致臻能量精華霜套裝——一晚緊緻

SK-II的忠實用家要注意！致臻能量精華霜雙12網購優惠同樣接近買1送1！1瓶SK-II 致臻能量精華霜（80g）和5瓶旅行裝（15g），旅行裝容量共75g接近1瓶正裝！現在雙12優惠只售$1,298！

SK-II致臻能量精華霜匯聚SK-II專利經典成分、高效滋潤抗氧的PITERA™、強化防禦力的旱金蓮萃取物，以及讓肌膚變得細緻彈潤的芍藥萃取物，打造一晚緊緻、兩週澎彈減紋、四週看來年輕10歲的活膚效果，輕鬆抹除歲月痕跡。SKINPOWER能量精華霜絲滑般的質地，滋潤不黏膩，從根源啟動肌膚年輕源力，刺激肌膚再生，減緩肌膚老化跡象。

SK-II 致臻能量精華霜套裝

套裝包括：SK-II 致臻能量精華霜 80g + 致臻能量精華霜（旅行裝）15g x 5

快閃價：$1,298 | 原價：$2,625 | 48折

👉🏻即搶SK-II 致臻能量精華霜套裝

雙12網購優惠【5】Lancome 極緻完美玫瑰眼霜套裝——抗衰老恩物

貴婦保養品「Lancome極緻完美玫瑰眼霜」套裝，這次推出37折震撼價的雙12優惠！只需要$914就可以帶走1瓶（20ml）正裝加5瓶旅行裝（5ml），旅行裝總容量達25ml比1瓶正裝還要多！是年尾最值得投資的抗衰老恩物！

極緻完美玫瑰眼霜隆重升級，以A.I.人工智能超越傳統方法研發，從超過10億活性成份嚴選T12胜肽™，促進膠原蛋白增生達138%。並蘊含Pro-xylane玻色因™及再生玫瑰分子萃取物, 幫助緊緻及以抗衰老因子活動對抗衰老。精心配製標誌性的融化薄膜，校準精確溫度達至透氣質地，滋養眼周。

Lancome 極緻完美玫瑰眼霜套裝

套裝包括：Lancome 極緻完美玫瑰眼霜 20ml + 極緻完美玫瑰眼霜 5ml x5

快閃價：$914｜原價$2,430｜37折

👉🏻即搶Lancome 極緻完美玫瑰眼霜套裝

雙12網購優惠【6】ORIGINS 靈芝菇菌抗逆健膚精華水——救肌神器

今次雙12驚喜優惠還有Origins靈芝菇菌抗逆健膚精華水（又稱「靈芝水」）！限時推出78折優惠，快閃價只需$227（原價$288），絕對是「靈芝水」囤貨的最佳時機！

雙12網購優惠【6】ORIGINS 靈芝菇菌抗逆健膚精華水

Origins靈芝菇菌抗逆健膚精華水由內鞏固肌底、深入修護，提升肌膚的修癒力，能迅速鎮靜舒緩肌膚，是一支急救肌膚的神器！專門對付現代人熬夜、壓力或換季引起的肌膚泛紅與不穩定。

ORIGINS - 靈芝菇菌抗逆健膚精華水

快閃價：$227｜原價$288｜78折

👉🏻即搶ORIGINS - 靈芝菇菌抗逆健膚精華水

雙12網購優惠【7】Hermes 橘彩星光淡香水套裝——清新木質柑橘香

$500都唔使就可以帶走Hermes橘彩星光淡香水套裝！套裝包括Hermes橘彩星光淡香水50ml及身體保濕乳液40ml，低至59折！

Hermes 橘彩星光淡香水套裝

橘彩星光（Eau des Merveilles）一直被譽為「最不像女香的女香」，它不走甜膩花香路線，反而走清新的木質柑橘香氣！非常清爽！套裝內含的身體保濕乳液是保持香氣的恩物！洗澡後先擦上乳液滋潤肌膚，再噴上香水進行「疊香」，可以令香氣更持久！

Hermes橘彩星光淡香水套裝

套裝包括：Hermes 橘採星光女士淡香水50ml+身體保濕乳液40ml

快閃價：$471.4｜原價：$799｜59折

👉🏻即搶Hermes橘彩星光淡香水套裝

雙12網購優惠【8】原箱零食全店額外88折——糖果朱古力原箱超抵

放假宅在家煲劇、打機，都需要有糖果、零食先夠過癮！2025年12月10日至2025年12月31日，原箱零食有88折優惠！當中包括DOUBLEMINT綠箭香口膠薄荷味袋裝、Sugus瑞士糖雜果味、M&M'S牛奶朱古力、Eclipse易極無糖薄荷糖等等！

👉🏻即搶原箱零食全店額外88折

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略