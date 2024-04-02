日本研究指打工仔月OT逾60小時幸福感增加？專家解釋社畜如何煉成

OT工作｜社畜｜準時收工是香港不少打工仔的願望，但現實OT往往無可避免。不論有沒有加班費，相信心情都不會太愉快。但有日本的研究就指出，原來當一個月內OT時數超過60小時，打工仔的「幸福度」竟會不跌反升？！



（《大叔的愛》劇照）

打工仔最怕就是聽到OT這兩個字，日本PERSOL（パーソル）綜合研究所與東京大學準教授中原淳進行共同研究，找來6,000名20至59歲的在職人士（當中1000人為管理層）進行關於加班的調查。問卷中設5條問題要求員工以1至7分為「幸福度」進行評分，滿分為35分。結果顯示，「幸福度」最高的是每月加班1至10小時的員工（18.58分），分數最低的則是每月加班45至60小時的員工（16.98分）。

（新聞截圖）

不過有趣的是每月OT超過60小時的員工的「幸福度」分數竟然不跌反升，達到17.54分！東京大學準教授中原淳解釋這個現象時分析到，加班可以分成4個階段「集中」、「感染」、「麻痺」和「遺傳」。

因工作分擔得不好，加班「集中」在有才華的下屬和上司身上，又將工作場所內的壓力「感染」給其他人、造成難以回家的氣氛。長時間工作會導致價值觀、意識喪失「麻痹」，對公司的滿意度和工作的動力反升。而老闆年輕時的OT習慣則會「遺傳」給年輕一代，造成循環。

（《大叔的愛》劇照）

所以嚴格來說，加班超過60小時並不是真的特別幸福，而是打工仔突破臨界點後「麻痹」了才出現的假象。而且雖然調查結果中加班超過60小時的人幸福度較高，資料亦顯示他們對工作本身的滿意度並不高，壓力及患重病機率亦都比沒有加班的人高近兩倍。