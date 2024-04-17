美國韓裔名廚搶註冊油辣椒商標後道歉　承認產品靈感來自老乾媽

綜合美媒、加媒和英媒4月12日報道，最近，被美國亞裔和美食家奉為油辣椒「OG」（元老）的老乾媽在美國又火了一把，這次全靠美國同行襯托。



起因是美國韓裔名廚張錫鎬（David Chang）旗下餐飲集團Momofuku（福桃）在美國搶佔了「chile crunch（香辣脆，也被視為油辣椒）」商標並正在申請「chili crunch」商標，2024年3月起到處發律師函「維權」，讓別人停售使用這倆詞的產品。

↓↓美媒在社交平台發文稱張錫鎬被指控通過搶佔商標霸凌小型公司↓↓

由於福桃針對的都是小型企業，被質疑商業「霸凌」，加拿大華裔演員劉思慕（Simu Liu）也忍不住發聲駁斥。

許多北美亞裔表示，看看從不「欺負」小企業還取得長期成功的老乾媽，再看看仗勢欺人的福桃，簡直高下立見。

輿論持續發酵後，當地時間4月12日，福桃集團決定不再強制執行其主張的所謂商標權，創始人張錫鎬也向美國亞太裔（AAPI）社區道歉，承認自己給旗下產品取名的靈感來源於與中國人息息相關的調味品，特別是老乾媽的「chili crisp」，並稱出於對前者的尊重，才選用了另一個詞。

近年來，在美國和加拿大，一種酥脆的油辣椒愈來愈流行，它由干辣椒、炸大蒜、芝麻和花椒製作而成，改良自中式傳統辣椒油。這種調味品被美國饕客灑在餃子、麵條、雞蛋和披薩上，甚至淋在雪糕上。

許多品牌推出了不同版本的油辣椒，但福桃集團竟然妄想控制這一市場，或者至少拿下商標權。英國《衛報》最早梳理了這場福桃發起的「維權」鬧劇。

福桃2018年開始賣油辣椒產品，並從2020年開始銷售罐裝油辣椒。去年，福桃集團從一家售賣墨西哥辣醬的丹佛企業手中購入了「chile crunch」的商標權。Chile不僅代表國家智利，也是拉丁美洲常用的西班牙語「辣椒」拼寫，如今在美國和加拿大通用，美式英語多數情況下也用chili替代，英國人偏好使用chilli。

在美國拿下「chile crunch」的商標後，今年3月29日，福桃又向美國專利商標局（USPTO）啟動了註冊「chili crunch」商標的申請程序，等待批覆需要一年時間。該集團必須證明chili crunch不僅是對罐子裏產品的描述，而且經過多年的廣泛商業應用，具有「獨特性」，這也是註冊商標的必須條件。

雖然還沒在美國拿下「chili crunch」的商標權，福桃已經主張兩個商標都是自己的了，上個月開始四處警告他人別「侵權」。

報道稱，收到福桃律師函的商家基本都是規模小於福桃的亞裔商戶，美國華裔經營的西雅圖中餐館MìLà（蜜辣）、美國馬來西亞食品品牌Homiah等小型企業收到了福桃的「侵權」警告，被要求在90天內停售使用了 「chile crunch」和「chili crunch」商標的產品。

《衛報》4月4日報道稱，收到福桃律師函的幾家公司默許了福桃的要求，或者計劃默許，他們多不願意公開談論這一商標糾紛，擔心招致實力強大、資金充足的福桃的報復行動。

與這些小企業相比，福桃的確有充足的資金支持其法律行動。福桃集團行政總裁稱，2023年，該集團銷售額為5000萬美元（約3.9億港元）。

然而，福桃咄咄逼人的停售威脅在亞裔群體中引發巨大爭議。

被福桃警告的MìLà（蜜辣）與加拿大華裔演員劉思慕（《尚氣與十環幫傳奇》主角）從2023年起就有商務合作。劉思慕4月6日在社交媒體X發文指責福桃的做法簡直就是在「霸凌」，他喊話福桃，建議直接測評兩家店的油辣椒：「勝者保留名字，敗者（也就是你）離開。玩嗎？」

↓↓劉思慕在社交平台發文搭台福桃和自己旗下的辣椒醬做盲測，敗者退出市場↓↓

劉思慕還諷刺福桃只敢欺負小型企業，給對方發了份亞太裔經營的知名食品品牌名單，建議福桃有膽就挨個發函警告。

Homiah的投資者、美國知名的四川辣椒脆品牌Fly By Jing的創始人珍妮·高（Jing Gao）直言，中國辣椒調味品的歷史很久，每個家庭、餐館、公司和地區都有各自的配方和命名，她對福桃發起的「維權」行動以及在多個層面申請商標的做法感到很驚訝。

她還透露，自己曾向美國專利商標局申請「Sichuan chili crisp」的商標，理由是自家品牌是第一個完全從四川採購原材料的美國品牌，但被駁回了。她後來意識到，愈來愈多的亞裔食品企業進入市場，對所有人來說只會愈來愈好。

「早在福桃的油辣椒成為頭條新聞的很多年前，老乾媽就在人們的冰箱裏了。」美國全國廣播公司（NBC）4月12日以此為題發文稱，隨着人們對福桃的做法感到不滿，老乾媽在美國又火了一把。

報道指出，老乾媽並未尋求在美國註冊其辣椒油的商標，但已採取措施保護與其相關的品牌標識。

許多亞裔美國人和美食家都指出，老乾媽的辣椒醬比福桃的產品早了幾十年，油辣椒「元老」老乾媽在沒有「欺負」其他企業的情況下取得了長期的成功，福桃也沒有理由「大魚吃小魚」。

據美聯社報道，面對質疑，福桃集團一開始堅持「強制執行」商標權，並在一份聲明中稱，該公司有義務保護自己的商標，否則商標就有可能被更大的公司「奪走」，並稱之前該公司就是被丹佛的墨西哥辣椒醬公司起訴才協商買下商標的。

但隨着爭議愈來愈大，這家企業4月12日改口了，決定不再強制執行其主張的所謂商標權。

福桃集團在一份聲明中稱，過去一周里，他們聽到了來自所在社區的反饋，「現在我們明白，chili crunch這個詞對許多人來說有着更廣泛的含義，這種情況在福桃、我們非常在乎的美國亞太裔社區和其他食品雜貨企業之間造成了痛苦的分歧」。該公司聲稱，品牌初心是想讓美國的食品銷售端出現更多樣化的產品。

福桃創始人張錫鎬12日道歉稱，自己一直致力於為亞洲食物、亞裔美國人的食物以及亞裔身份正名，「我理解人們為什麼感到沮喪，我真的很抱歉。」

他還解釋稱，當初將旗下產品命名為「chili crunch」，「是出於對chili crisp（老乾媽等品牌油辣椒所用英文名）的尊重，它與中國人息息相關，特別是老乾媽的油辣椒」，所以當初給旗下產品取名時，因為產品有些不同，沒有用「chili crisp」，而是啟用了「chili crunch」。

在福桃宣布不再執行所謂商標權後，此前收到福桃律師函的馬來西亞食品品牌Homiah老闆米歇爾·圖（Michelle Tew）發文稱，福桃的決定「朝着正確方向邁出了一步」，但她希望福桃能做得更多，以展示其對美國亞太裔社區的承諾。

本文獲《觀察者網》授權轉載

