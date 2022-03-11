國民女神「老乾媽」魅力不再？新興品牌搶市場　接班人問題難解

內地知名辣椒醬品牌「老乾媽」此前傳出漲價。不過漲價原因眾說紛紜，除因配方更換帶來的銷售壓力，新興品牌的出現也開始瓜分辣椒醬市場。此外，內地媒體《時代財經》也談到關於老乾媽品牌接班人問題。



近日一份落款有老乾媽公司名稱的「調價公函」顯示，因原材料成本、人工成本、運費等因素，公司決定從3月1日起，確定對部分產品銷售價格進行重新調整。雲南昆明一名經銷商表示，月初老乾媽就已經漲價，一箱（24瓶）辣醬大概漲價20元（人民幣．下同），不過產品銷售未受影響。

然而有一些經銷商認為，老乾媽部分產品漲價最重要的原因其實來自銷售壓力。去年傳出，老乾媽改採用河南辣椒替換價格比較高的貴州辣椒，配方改變影響銷量。

此外，中國食品產業分析師朱丹蓬則表示，辣醬領域的競爭格局愈加激烈。面對越來越多的新興品牌，老乾媽無論在產品端、渠道端以及終端的優勢都下滑。對於「老乾媽漲價、魅力不再？」在內地也引發廣大討論。

接班人問題待解 企業文化較保守

此外，外界關心的還有老乾媽的接班人問題。1984年創立老乾媽開始，現年75歲的陶華碧就一直未完全離開前線。《時代財經》指出，38年過去，與她同時代的一批企業家都已離開權力中心，就連凡事都要親力親為的娃哈哈集團董事長宗慶後，在去年年末也將40歲的女兒宗馥莉送上二把手的位置。

但是陶華碧卻仍然在第一線，關於權力要交給誰，討論最多的是陶華碧的大兒子李貴山和小兒子李妙行。《時代財經》指出，2000年，李貴山接手老乾媽49%的股權；2012年，李妙行接手老乾媽的50%股權。公司業務方面，由李貴山主營銷售，李妙行主營生產。

但是，大兒子李貴山相比辣醬，更喜歡房地產，先後成立了蘇州厚揚啟航投資中心、昆明錦泰大酒店有限公司及昆明貴山天陽房地產開發有限公司等。

《時代財經》指出，李桂山一個位於昆明的樓盤，2020年年末被傳爛尾。據了解，該樓盤明雲潤天陽，原計劃2015年中旬交房，大量商品房卻未能驗收。開發商以建築方出現質量問題為由，拒絕支付工程尾款，從而被建築方起訴，並連累數百名業主。而該樓盤當初之所以能吸引多人購買，有很大一部分原因是當時有消息稱老乾媽是其背後的大股東。

據了解，大兒子李貴山也因為這場房地產投資，被貼上「敗家」標籤。而小兒子李妙行的經營也引發外界質疑。《時代財經》指出2014年，陶華碧退出老乾媽股東行列，將最後1%的股權轉讓給李妙行，李妙行持股比例由此上升至51%，成為老乾媽第一大股東。在此之後，公司業績急轉直下。

2016年，老乾媽的營收為45.59億元，此後兩年出現連降，分別下滑到了44.47億元和43.89億元。直到2019年，年過七旬的陶華碧再度回歸，才止住公司業績下跌，當年營收突破50億元。不過陶華碧回歸，也帶來新的問題。《時代財經》採訪上海至匯營銷咨詢有限公司首席顧問張戟，他透露，在陶華碧掌舵下，老乾媽的內部文化過於保守，經營方式非常粗放。

他認為，在陶華碧眼中，老干媽只需要負責做好產品，至於銷售渠道、品牌營銷都可以交給經銷商。這也是最近幾年老干媽在市場上沒有太多動作的原因。

張戟提到，老乾媽的大盤子還在，如果沒有太大野心，每年4、50億元的銷售體量已經能讓人滿足了，改革的動力是不足的。張戟提到，如果家族成員無法在未來身兼重任，陶華碧也許會引入職業經理人，「但後者不一定能適應老乾媽的企業風格」。