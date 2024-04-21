假新聞！越南女首富張美蘭「千億港元藏海上」　23萬人落水爭搶

越南女首富張美蘭（Truong My Lan）因為在11年間對「西貢商業銀行」（Saigon Joint Stock Commercial Bank）進行該國史上規模最大的金融詐欺案而被判死刑。



然而近期有假新聞影片稱張美蘭自曝將大量黃金藏在海中，導致大量越南網友響應，發起「海上尋寶」活動，甚至將此事與經典動漫《One Piece》進行連結，引發討論。

23萬人表示要出海尋寶 打撈黃金假影片瘋傳（點圖放大瀏覽）：

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越南媒體《VTC News》報道，現年67歲的張美蘭被指控賄賂、挪用公款、濫用權力以及「缺乏責任造成嚴重後果」，全案3月開庭審理後被視為「越南史上最大規模的貪污案件」。

張美蘭被爆料在2012至2022期間利用上千家幽靈公司詐騙銀行、取走高達440億美元（約3,446億港元）的貸款，最終被判死刑。

此事造成極高的討論，沒想到其中1則假新聞影片引發網友關注，內容是張美蘭在法庭上被問及將錢財藏到哪裏，雖然她起初不願回答，但在聽到對方表示「被告必須誠實才能從輕處理」後，張美蘭改口稱「在海上，我把600多萬億藏在海上」。

據悉，673萬億越南盾（約1,853億港元）正是法院要求張美蘭賠償的金額。

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上述假新聞導致網路上開始出現大量迷因和惡搞圖片，其中包含大量越南人跳進海中、開懷大笑地抱著黃金的示意圖。

另外還有不少人將經典動漫《One Piece》與張美蘭一事進行連結，甚至有人在Facebook上發起名為「出海尋找張美蘭女士673萬億寶藏」的活動，吸引超過23萬人按下參加。

另外還有大量漁民出海、打撈黃金的假影片或新聞在社群媒體上瘋狂傳播，這促使越南相關單位促請當局解決此情況，除了打擊假新聞外，還要避免有民眾信以為真、發生意外。

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