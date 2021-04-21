越南女子活29年方知自己是男人　與男友行房失敗送院驚見「蛋蛋」

撰文： TVBS新聞網 最後更新日期： 2021-04-21 17:19

活了29年才發現自己是男的！越南河內一名女子外貌及乳房發育和正常女性相同，唯獨生理期遲未報到，得知沒有子宮後相當沮喪，未料29歲時和男友發生性行為時再遇到瓶頸，檢查後竟發現自己有男性生殖器，為假性雌雄同體（假陰陽症）。

據越南《Tiin》報道，這名簡稱PL的女子出生時是個健康寶寶，重達3200公克，院方當時在性別欄位中登記「女性」，家人也取了女性化的名字，然而隨着進入青春期，朋友們紛紛迎來初經的PL，直到18歲成年後都沒有生理期，經醫師檢查後才發現自己不僅沒有子宮，陰道還畸形，突如其來的壞消息種種打擊對生活充滿熱情的她。

沒想到，PL在29歲這年驚覺和男友相處出現問題，甚至無法順利進行親密關係，接受精密儀器檢查後，竟發現有XY染色體，也就是說PL其實是「男性」。

被打破29年來認知的她求助整形醫院進行陰道手術，醫師卻難以分辨其尿道兩側的一個結構，切片檢查才確定是睪丸，判斷PL應為假性雌雄同體。院方也邀請性別、基因專家一同參與，並透過腹腔鏡手術切除睪丸，最終順利完成陰道整形手術。

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