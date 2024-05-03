夏洛特9歲生日凱特王妃再掌鏡　網民：與威廉儼如「餅印」

英國王儲威廉王子（Prince William）與儲妃凱特（Catherine, Princess of Wales）的女兒夏洛特公主（Princess Charlotte）5月2日9歲生日，肯辛頓宮在社交媒體上載出近照並祝福，標註是由母親凱特王妃掌鏡，這也是繼4月23日、路易王子（Prince Louis）6歲生日後，凱特再次為子女生日官方照操刀。



肯辛頓宮2日社交媒體X上發文，除了附上夏洛特公主的生日照，還附上「感謝今日所有善意祝福」的帖文。白金漢宮的官方帳號也轉發。

相中可見到公主身穿藍色上衣、紅色外套與牛仔短裙，笑容燦爛的站在花叢旁。

有眼尖的網民發現，她笑起來的模樣跟父親威廉王子儼如「餅印」，不少粉絲留言笑稱她是「威廉的複製版」、「根本是爸爸的迷你版」、「威廉長髮的樣子」。

威廉與凱特的小兒子路易小王子（Prince Louis）4月23日度過6歲生日時，肯辛頓宮也發布一張他的生日官方照，也是由凱特所拍。此圖是自3月10日的「修圖風波」以來，威廉家族發布的首張相片。據夫婦二人的官方社交媒體發布的相片留言中所述，照片由凱特拍攝。

▼英媒在社交平台上發布路易王子的生日照：

威廉和凱特每年都會通過分享孩子們的生日相片來慶祝他們的生日，凱特熱衷攝影，過去許多相片均出自她手。

王宮稱這張相片是最近幾天內在溫莎（Windsor）拍攝的。

↓ 點擊觀看更多路易小王子的相片 ↓

+ 1

肯辛頓宮（Kensington Palace）在3月10日發布凱特與孩子們的合照後被多家媒體轉載，隨後卻因相片經過修改，多間通訊社移除照片，凱特本人因此陷入「P圖風波」。