凱特王妃罹癌獲神隊友幫手　父母化身「保護傘」照顧外孫撐威廉

英國《鏡報》(Mirror)3月24日報道,英國王室英國凱特王妃(Catherine, Princess of Wales)的父母——Michael和Carole在一月經凱特發現患癌後就已知悉,他們隨後化身「保護傘」照顧三位外孫,以免他們受到影響。



Michael和Carole團結一致幫助凱特的小家庭,他們一開始就將女婿威廉當作自己的親生兒子一般看待。

2023年1月12日,威廉王子(Prince William)與王妃凱特(Catherine, Princess of Wales)出席門慈善活動。(Reuters)

王室評論家和傳記作家Duncan Larcombe說,「而從一開始便支持威廉夫婦穩固關係的正是因為凱特來自關係非常緊密的家庭,這是威廉從小到大缺乏的」。

知情者:凱特的娘家相當「普通」

有王室專家表示,儘管凱特69歲母親Carole早前得知噩耗時極度不安,但Carole和74歲的丈夫Michael將照顧外孫們放在了首位。他還稱凱特的娘家就如相當普通的家庭。

圖為凱特母親Carole(Getty Images)

如保護傘一般保護小家庭

Duncan Larcombe說「他們會團結起來,尤其是幫忙照顧年幼的孩子」,「這在這樣的特別時刻,照顧好孩子至關重要」。他形容Carole和Michael基本上就像是保護傘一般,幫助並保護他們的三個外孫,長外孫喬治王子(Prince George),外孫女夏洛特公主(Princess Charlotte,又譯夏綠蒂公主),小外孫子路易王子(Prince Louis)。

在凱特3月22日公布罹癌消息後,她的胞弟James Middleton也為姊姊溫情打氣,他在IG分享童年姊弟照,並寫道「這些年來,我們一起爬了很多座山。我們是一家人,這次我們也會與妳並肩越過這座山」(Over the years, we have climbed many mountains together. As a family, we will climb this one with you too.),盡顯姊弟情深。