BTS防彈少年團入伍　替代役議題再炒熱　韓國不排除廢除免役特例

韓國男子組合防彈少年團（BTS，방탄소년단）已全體入伍，有關藝人演員能否免役的討論因此再度炒熱。韓國兵務廳長李基植5月2日稱，未來不排除完全廢除免役特例制度，也就是在體育、藝術比賽上有突出貢獻者將無法免役。



繼Jin（金碩珍）、J-Hope（鄭號錫）及SUGA（閔玧其）分別在2022年12月13日、2023年4月18日及2023年9月22日入伍後，BTS所屬經紀公司BIGHIT MUSIC在2023年12月5日公布，RM（金南俊）、V（金泰亨）同在12月11日入伍，JIMIN（朴智旻）、Jung Kook（田柾國）12月12日開始服兵役，他們2025年6月全員回歸公眾視野。

BTS成員合照。（HYBE）

李基植接受韓聯社訪問時稱，如今的韓國社會與兵役制度建立之初時所適用的人群相比已有很大變化，不排除廢止特例免役制度的可能性。目前政府正在考慮多種方案，惟不能違背兵役的公正性原則和國民要求。

現時韓國容許在藝術、體育領域優秀人才申請以替代役方式服役，但並示適用於演藝人員。

他亦談到會否加徵女兵以抒緩兵役資源不足的問題，稱目前不考慮這方案。他稱，實行加徵女兵對該國來說為時尚早，稍有不慎還可能引發性別矛盾。他稱當局應對此審慎考慮。

圖為2023年6月12日，韓國首爾，BTS的支持者在咖啡店內留言以慶祝他們出道十週年。（Getty）

韓國現行兵役特例適用對象包括在奧運、亞運及國際音樂大賽上獲獎的體育與藝術人員，符合國家產業發展目標所需的專門研究及產業技術人員，以及在公共醫療機構服役的醫生等。後兩者屬於符合社會需求的必要專門人員，前者卻是以個人成就獲得免役，這在公平性方面備受詬病與質疑，有人認為應消對這類人士的免役優待。

韓國政府5月將聯合多部門組成工作組，爭取在年內制定調整方案。

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