韓整容醫生揭「娛圈三大範本」藝人　BTS一成員靚樣獲讚黃金比例

愛美是人的天性，不論是男生或是女生，許多民眾都會希望自己的容貌更美更帥，而南韓是眾所皆知的「整形大國」；加上國內的影視產業發達，南韓是許多人整形的第一首選。近期就有南韓的整形外科，分享了來咨詢的人們最常提到的3位男藝人，引發了網友的熱烈回響。



南韓一家整形外科，今年2月在YouTube頻道發佈了影片；分享了去年來咨詢的人們最常提到的3位男藝人，其中男藝人分別是BTS防彈少年團的V、演員朴寶劍及宋江。醫生也分析了這3位男藝人分別受到青睞的原因。

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首先是今年九月發行SOLO專輯的V，醫生表示他的臉部整體可以說是黃金比例，不僅五官和臉的大小比例剛剛好，左右對稱也幾乎堪稱完美。V的眼睛雖然是單眼皮，但清新溫柔的感覺，還是迷倒了眾多粉絲。

再來是「國民世子」朴寶劍，醫生提到，朴寶劍的鼻樑又高又直，加上有著細細的內雙眼皮，讓他的眼神更加深邃。最後一位男藝人就是宋江，醫生解釋，雖然許多男生對宋江這種雙眼皮外露很感負擔，可是外露的線條反而讓宋江看起來有種溫柔可愛的感覺。

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最後醫生認為，韓國男生仍然喜歡V或朴寶劍，這樣單眼皮及內雙的眼睛，除此之外，車銀優、朴敘俊與金曜漢，也是常被客戶提到的範本。

許多人看完後都表示認同：「看到標題立刻就想到了V」、「像V這樣的臉好像很難找，一開始還以為他是混血兒」、「朴寶劍的臉部結構是真正的藝術品」只能說男神的稱號，果然是名不虛傳。

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