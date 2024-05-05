金正恩新歌《可親的父親》TikTok爆紅　網笑稱：打敗Taylor Swift

朝鮮4月17日在朝鮮中央電視台播放一首歌頌領導人金正恩的新歌，名為《可親的父親》。歌曲在TikTok上意外爆紅，累積數百萬的觀看次數，深受Z世代年輕人歡迎。有網民戲稱它打敗美國樂壇天后Taylor Swift（又譯泰勒絲）的新專輯《The Tortured Poets Department》，應獲頒格林美獎（Grammy Awards）。



據英國廣播公司（BBC）5月4日稱，該歌曲以電子合成混音編曲，節奏明快，活力滿滿，影片顯示來自各階層的朝鮮人包括兒童、軍人和醫務人員高歌，歌詞中充滿敬意，包括「讓我們為金正恩偉大領袖歌唱」、 「讓我們頌讚金正恩，這位可親的父親」。

劍橋大學（University of Cambridge）專門研究朝鮮音樂的學者Alexandra Leonzini指出，《可親的父親》旋律簡單易懂，人們能輕鬆掌握，曲調也特意調整到大多數人都能唱到的音域。

在朝鮮發布這首名為《可親的父親》的歌曲之時，朝鮮官方媒體更改一個公共假期的名稱，引發人們猜測這是為鞏固金正恩地位的努力。

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