美國大胃王與植物肉公司簽約　遭禁止參加獨立日吃熱狗大賽

紐約市康尼島（Coney Island）的年度吃熱狗大賽是美國7月4日獨立日（Independence Day）的傳統活動，不過16屆冠軍、綽號「大白鯊」的大胃王徹斯納特（Joey Chestnut）就很大機會缺席今年的比賽，全因為他與一家素食公司簽署合作協議，令他遭賽會封殺。



天空新聞（Sky News）6月13日報道，現年40歲的徹斯納特是康尼島年度吃熱狗大賽的應屆冠軍，並在2007年以來只嘗一敗。他擁有55項大胃王比賽的世界紀錄，當中包括在2021年獨立日賽事中，在10分鐘內鯨吞76隻熱狗的驚人戰績。而在去年的比賽中，他指惡劣天氣令自己「失準」，但仍然吞下63隻熱狗。

賽會不滿大胃王與另一品牌打對台

不過徹斯納特與植物肉公司Impossible Foods簽署宣傳合約，就惹來舉行吃熱狗大賽的賽會飲食大聯盟（Major League Eating，MLE）不滿，指他選擇為其他品牌打對台，賽會和主辦比賽的餐廳Nathan's在最近數月已遷就徹斯納特及經理人團隊，包括就出場費達成協議，亦容許他在勞動節參加另一個吃熱狗比賽。聲明稱，大家在過去近二十年都是以相同的獨家條款合作，惟徹斯納特和團隊就將另一熱狗品牌的合作凌駕於雙方的長久關係上。

2023年7月4日，「尼頓熱狗大胃王」 （Nathan's Hot Dog Eating Contest）由切斯納特（Joey Chestnut）及須藤美貴（Miki Sudo）分別於男女子組勝出。（路透社）

2023年7月4日，綽號「大白鯊」的大胃王切斯特納特（Joey Chestnut），成功衛冕「尼頓熱狗大胃王」 比賽的男子組冠軍。（路透社）

MLE的活動主辦者謝伊（George Shea）稱這場爭議的重點是獨家安排，並以籃球界巨星米高佐敦（Michael Jordan）為例，形容他向Nike表示自己會同時為Adidas代言一樣。

徹斯納特就在社交平台X大呼冤枉，表示自己與MLE或Nathan's沒有任何合約關係，又指對方有意更改過年數年的規定，稱這與他可以與其他合作的夥伴有關。Impossible Foods力撐徹斯納特，支持他參加任何賽事，強調不應限制於其中一個比賽。

紐約市長嘗試介入 Netflix看準商機

事件亦惹來紐約市長亞當斯（Eric Adams）的關注，他呼籲MLE不要如此討厭，敦促對方容許徹斯納特出席今年的比賽。

小林尊當年憑住驚人食量和俊俏外貌，於出道初期就得到「大胃王界美少年」的稱號。（網上圖片）

小林尊參加過各大大胃王比賽。（Instagram：@kobayashitakeru）

而Netflix就似乎看準機會，以這次爭議製作節目，邀請老對手、日本的大胃王小林尊再於徹斯納特一較高下。他們最後一次交手已是2009年，Netflix計劃在9月2日播出他們鬥吃牛肉熱狗腸的比賽，但謝伊就批評Netflix企圖重現Nathan's的比賽模式。