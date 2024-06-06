亞洲航空 AirAsia $0機票飛曼谷／沙巴搶飛連結｜布吉/澳洲其他11航點$1起｜適逢夏季又是起飛旅遊旺季，各家航空公司先後推出優惠，AirAisa MOVE 近日推出限時免費機票$0飛泰國同沙巴，另有布吉/澳洲等11個航點亦$1起買到，即睇旅行日期+開搶時間啦！



AirAsia優惠機票詳情｜除$0飛曼谷／沙巴，仲有$1機票飛11航點

正值夏季，不少港人都會到泰國或馬來西亞等渡假聖地放鬆身心，而AirAisa MOVE亦宣佈將推出限時免費機票優惠，除了重點宣傳的限時$0機票飛曼谷同沙巴，港澳全線亦有其他機票優惠，包括布吉、清邁、檳城、新加坡、澳洲等，當中馬尼拉更低至$1。

AirAsia優惠機票詳情｜幾時買得？

AirAsia優惠機票開始預訂日期為：6月8日中午12時

AirAsia優惠機票詳情｜幾時出發？

AirAsia優惠機票出發日期：2024年9月2日 至 2025年10月8日

AirAsia優惠機票詳情｜訂購連結

AirAsia優惠機票預訂連結：網頁版/ iOS /Android

6月10日旺角玩遊戲夾免費機票？

另外，AirAsia在6月10日中午會於旺角T.O.P 商場舉行AirAsia「夾啱你個Vibe」活動，先讚好及追蹤其Facebook專頁即可參加遊戲，成為AirAsia MOVE會員或即場購票更有額外遊戲機會，夾走免費機票及其他禮品。

AirAsia在6月10日中午會於旺角T.O.P 商場舉行AirAsia「夾啱你個Vibe」活動

泰國旅遊必備的5個App

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