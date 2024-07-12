20年都是《冬季戀歌》？韓國對朝鮮軟實力攻勢　韓流始祖歷久不衰

韓國與朝鮮近來互相空投氣球，朝鮮向韓國發放載有污穢物的氣球，韓方也有脫北者團體讓掛有含2002年韓劇《冬季戀歌》影片的USB等物品的氣球飄到朝鮮。從2000年代至今天的2024年，《冬季戀歌》不時出現於韓國對朝的軟實力攻勢中。作為韓流始祖，這套經典劇的影響力可謂歷久不衰。



韓劇《冬季戀歌》（宣傳海報）

早在2007年10月，韓國時任總統盧武鉉率領300人龐大代表團訪問平壤，會晤時任朝鮮領導人金正日，他送給朝方的禮物中，便包括《冬季戀歌》、《大長今》等韓劇的DVD，據當時的新聞報道，韓方政府之後向傳媒指，希望朝方可以從這些影碟禮物中「學習尊重言論自由」。

在這次脫北者團體最新於6月20日向朝鮮空飄20個大型氣球，除了包括30萬張反對朝鮮政權傳單外，便裝有韓劇《冬季戀歌》、歌手林英雄（Lim Young-woong）表演影片的USB以及3,000張一美元紙鈔。

《冬季戀歌》是2002年的經典韓劇，由韓星裴勇俊、崔智友主演（劇照）

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《冬季戀歌》成為韓國對朝的軟實力攻勢中「送禮佳品」，固因這套韓劇地位極高，例如拍攝取景地南怡島成為韓國浪漫旅遊景點的代表，至今仍藉此賣點吸引不少旅客到訪。

這劇在日本更是擁有神級地位，雖然是2002年作品，但到了20年後，韓國2022年全球韓流調查報告顯示，日本受訪者最愛的韓劇依然是《冬季戀歌》（11.9%），其次才是《魷魚遊戲》（8.4%）與《愛的迫降》（7.1%）。

到了2023年的報告，《冬季戀歌》仍然在日本排第一。

韓國2022年全球韓流調查報告顯示，日本受訪者最愛的韓劇（左一欄目）依然是《冬季戀歌》（Winter Sonata），其次才是《魷魚遊戲》（Squid Game）與《愛的迫降》（Crash Landing on You）（報告截圖）

韓國2023年全球韓流調查報告顯示，日本受訪者最愛韓劇（左一欄目）繼續是《冬季戀歌》（Winter Sonata），其次是《愛的迫降》與《梨泰院Class》（報告截圖）

劇內男主角裴勇俊的「微笑貴公子」形象吸引大量影迷，已故日本前首相安倍晉三的妻子安倍昭惠，便曾被指是《冬季戀歌》與男主角裴勇俊的超級粉絲。

據日媒指，此劇是日本人對韓國流行文化態度轉變的分水嶺，共同社2023年8月引述研究韓國文化的日本記者Masayuki Furuya指，在《冬季戀歌》前，亞洲文化在日本屬次文化，日本對亞洲鄰國保持一種優越感，但這部劇風靡日本，使日本邁向「客觀地承認其他國家的價值」。

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