黑暗榮耀｜月球梳化+包豪斯扶手椅　大熱韓劇變成傢俱設計教科書

妍珍吶，大家都是為了看你下地獄，只有日站君一個人在認真看家居設計啊～



說到早前爆火的韓劇《黑暗榮耀》，有多少人是熬夜一口氣肝完的？豆瓣評分9.2，一周全球口碑劇集榜NO.1，宋慧喬離婚後的首度回宮神作！

除了劇本、演技，日站君覺得，劇中的傢俱也非常值得一看！畢竟，誰不想知道，韓國財閥的家裏都在用甚麼呢？

看過才知道《黑暗榮耀》不僅劇情充滿張力，劇中的有錢人角色更是個個都甚具品味呢！（按圖了解）

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不看不知道，劇裏的「名設計」這麼多！

如果你真的有看各大角色的家裝分析，會發現不少細節！

· 全在俊居然最愛包豪斯（Bauhaus）？·



你能信，劇中的瘋批富二代，「西八之王」全在俊，最愛的傢俱設計居然是包豪斯！客廳的休閒椅，出自包豪斯院長密斯·凡·德羅設計的 MR Lounge 扶手椅。鋼管和皮具，簡潔的線條和結構，非常包豪斯！

BRISTOL方形茶几，結構是上個兩個重疊枱面，金屬支腳與上層相交，現代主義經典的幾何美學！

藍色梳化，出自意大利奢牌傢俱BAXTER，是意大利設計教母Paola Navone的經典之作——Chester Moon（月球梳化）。名字來源於，獨特的拉扣設計，遍佈梳化，像月球表面的坑坑窪窪。雖然表面坑坑窪窪，但坐感卻超級舒服！外面是天鵝絨般質感的磨砂真皮，耐用且透氣性好。填充物則是多層高密度回彈海綿，柔軟舒適，瞬間釋放所有壓力～這款梳化還被譽為「豪宅收割機」，除了藍色，還有薰衣草紫、檸檬黃等活潑的色調，百搭又時髦～

開放廚房背後的這款Come as you are小推車，也沒逃過日站君的眼睛！依舊是出自包豪斯的故鄉——德國家居品牌：Dante。極簡的點線面語言，側面造型看上去像一台嬰兒車。超薄的滾輪，前後大小，對比明顯，使整個造型更具張力，前輪運用萬向輪設計，能夠360度旋轉。

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全在俊時裝店的試衣間，也就是第一季中，他和妍珍造人的地方。空間中最矚目的白色梳化，是經典的Julep梳化。Julep受到20世紀50年代前衛運動的影響，在傢俱中融入浪漫的女性魅力，座椅全部運用軟墊，看上去既寬敞又飽滿，底座設計成凹陷的形式，梳化發好像懸浮在地板上，看起來輕盈，柔軟又細膩！

到了第二季，試衣間換成了清一色的包豪斯風格。梳化也換成了CL3，出自意大利國寶級傢俱品牌cassina。旁邊的休閒椅，出自德國的包豪斯主義極簡品牌Tecta，這款D4單椅，是不是和著名的瓦西里椅有點像？

酒櫃旁邊的落地燈，出自丹麥燈具品牌 Louis Poulsen。它們最著名的「月球漫步者 」系列，造型上非常輕巧、美觀。

而全在俊的高爾夫球場辦公室，背後擺成一排的，是近些年大火的「傢俱界的樂高」——USM。這款傢俱最大的特點是，顏色和造型上可以任意搭配，具有很大的靈活度，而且非常耐看～

最後，給女兒買的玩具，是芬蘭設計師 Eero Arnio，在1973年設計的pony chair。這個設計有多經典呢？半個世紀後的今天，依舊在市面上賣得火爆！不學無術的「純．土豪」全在俊，為甚麼品味會這麼好？這一集算是給了我答案——原來是「鈔能力」啊！

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．網紅傢俱愛好者——周汝正 ·



劇中男主周汝正的大豪斯，大家還有印象吧？在傢俱選擇上，他選擇的傢俱是對單身人士更有參考價值的。一眼望去，都是輕便的網紅單品——蘑菇燈、Moustache chair。

這個梳化倒是值得一說——法國品牌Ligne Roset的Prado梳化。Prado梳化由大型椅座+獨立靠墊構成，靠墊可自由移動，並單獨放置於梳化或地面上，無需其他任何支撐物。看來每年的《GQ》雜誌，他也沒認真看吶！

而被他稱作《GQ》雜誌1月號第17頁的男人——河道英，身後這款躺椅。出自丹麥品牌的BoConcept經典的IMOLA休閒椅。

雖然李莎拉平時也談不上生活質量，但畢竟是有錢人，USM餐櫃被她當宜家在用！

扒了一圈傢俱後，突然覺得全在俊沒那麼討厭了。西八，買傢俱的眼光還不錯啊！

全員演技在線，這幾年的韓劇天花板！

從第一季的8.9分，到第二季的9.2分，《黑暗榮耀》難得的沒有爛尾！過硬的劇本，精彩的劇情，被不少網友評為：這幾年的韓劇天花板！

《黑暗榮耀》講述的是女主在少年時期經歷校園霸凌，毀掉人生後，長大回來復仇的故事。劇中除了宋慧喬飾演的女主，其他配角的角色塑造，也都非常立體，如遭遇家暴，卻保持樂觀的阿姨、「性張力」滿滿的男主和男二、以及憑藉暴走表情包出圈的「五大惡人」。

劇中的五個反派角色，都給人留下了深刻的印象。尤其，劇中飾演「毒蟲」藝術家李莎拉的演員，演技特別傳神，甚至有不少觀眾都懷疑演員是不是真的吸了！真的是全員演技在線，值得熬夜一追！

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提升審美，也是看劇的一部分！

大家也發現了，除了劇情的爽點外，《黑暗榮耀》也算是一部迷你的傢俱設計教科書了！（實名羨慕妍珍家的這個衣櫥了！）

當然，這與影視團隊，越來越注重美學設計是分不開的！這讓看劇，不知不覺中，也成了一種美學教育和積累～

不知道你在劇中最愛的設計單品是哪一件？

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