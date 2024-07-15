日本山形縣首創「日行一笑」促健康條例　市民：聽到就覺得好笑

俗話說：「笑一笑十年少，笑一笑百病消。」日本山形縣議會7月5日以多數票通過了《以笑聲促進健康條例》，敦促市民在日常生活中創造更多歡笑的機會，過上健康生活。這個日本首創的條例，瞬間引起熱議。



山形縣一名70多歲的市民告訴《聯合早報》：「聽到這個條例就覺得好笑…… 不過，既然發出笑聲能讓人變得健康，我認為這是一件好事。我想，這個條例的出爐與日本人太忙碌，沒有時間笑有關。」但也有人質疑，用強迫手段規定市民笑，效果會好嗎？

日本山形縣2024年7月通過條例，鼓勵市民多笑，以促進健康，圖為日本女演員新垣結衣（H&M廣告圖片）

山形縣議會提出這一條例與山形大學醫學部2019年的一項前瞻性醫學研究有關。當時的研究對象是1.7萬多名40歲以上縣民，研究內容包括笑的頻率、既往病史、飲酒量、吸煙情況、睡眠時間、運動量、壓力等。研究員根據參與調查者日常生活中歡笑的頻率，將他們分為三組，即每周超過一次（經常笑）、每月超過一次但每週少於一次（有時會笑）、每月少於一次（幾乎從不笑） 。

經常笑的人死亡風險較低

研究最後發現，很少笑的人，總體死亡率和心血管疾病的發病率較高。與經常笑的人相比，幾乎從不笑的人死亡風險提高1.95倍。

2024年7月5日報道中，一位長者在鏡頭前展現微笑。（NHK）

主導這項研究的山形大學看護學科教授櫻田香說：「常笑能讓人更長壽，而抑鬱、焦慮和有心理困擾問題的人則容易出現心肌梗塞和中風等心血管疾病。」

山形縣議會大多數議員支持這個條例，也因為以笑維持健康不花縣政府半文錢。

帶頭提出這個條例的山形縣自民黨縣議員伊藤香織說：「我們的目標是要為縣民實現光明健康的生活。每次，談到推動健康生活就是健康飲食和鍛煉身體，這些都需要金錢和精力。但是，笑卻不需要預算。人們只要張口一笑就對健康有好處。」

山形縣知事吉村美榮子也堅信這項條例能帶出正能量。她告訴媒體：「這個條例是一條縣令，但我們不設罰則。我們希望縣民每天微笑至少一次，希望這能讓人們享受更多快樂時光。同時，條例也要求企業努力為員工營造充滿歡笑的職場環境。」

「奉承的笑」增加壓力 企業面臨營造歡笑職場挑戰

不過，這個以笑促健康的條例可能會讓日本企業笑不出來。日本電視台訪問的一名公司高管說：「上班時間要搞笑不容易，真不知道該如何打造一個充滿笑聲的職場。也許，公司裏得設一個搞笑代表，然後每月主辦跨部門活動倡導職員歡笑。這看來不是容易的差事。」

日本山形縣2024年7月通過條例，鼓勵市民多笑，以促進健康，圖為日本女演員綾瀨遙（劇照）

日經BizGate雜誌日前發文探討日本公司的環境氛圍。雜誌的調查顯示，日企高層很少笑，只有5.9%的高層會在公司微笑。至於普通員工，有12.8%說「每天會對上級微笑」。但報告也指出，「奉承的笑」其實會增加人們的壓力。

微笑，是日本服務業一道常見的風景，尤其是日本的售貨員，總是笑眯眯迎客。曾問過一名日本售貨員，公司裏可有特別訓練她們笑？她回答：「老闆要我們經常臉帶笑容，開始時覺得自己笑得很不自然，但後來發現對顧客微笑後，他們也回以一個微笑時，我覺得自己的笑也能讓自己快樂，以後就笑得自然了。」

山形縣的歡笑條例裏，沒有標明什麼樣的笑對健康最有效。要讓笑發出正能量，那絕不能是為了迎合，而得要發自內心。

本文獲《聯合早報》授權轉載

