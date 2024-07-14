日本女生如廁　驚見攝錄機對住自己　更可怕是「藏鏡人」真實身份

日本福井縣一所高中爆發離譜的偷拍事件，嫌犯不是在女廁安裝針孔，而是大喇喇的把DV攝影機擺在廁所門縫偷拍。而且放置攝影機的還是學校的一名男老師，為了不被發現還將廁所上鎖，怕沒電還插着插頭，確保24小時全天候偷拍。



福井縣一所高中女廁驚傳被放置DV攝影機偷拍。（YouTube截圖 / @NNN）

據《ANN》和《NNN》等日媒綜合報道，事發於7月3日，位於福井縣大野市的奧越明成高中向警方通報，表示在三樓的女廁所發生偷拍事件。

一名女學生表示，當她在蹲式廁所如廁時，發現隔壁的門縫不斷閃爍紅色光芒，她仔細一看，察覺有個黑黑圓圓的鏡頭正對着自己，才驚覺遭到偷拍，而紅光表示攝影機正在錄影中。

她嚇到不行衝了出來，發現那間閃着紅光的廁所位於最邊間，由於上鎖無法進入，她奮力爬上廁所探頭一看，發現地上擺着一台DV攝影機，電源線還插在插頭上，確保可以24小時偷拍不間斷。

而鏡頭就對着隔壁間女廁，透過門縫，如廁情況及裙底風光都被拍得一清二楚。

被偷拍女學生察覺有異，爬到隔壁廁所上才驚覺偷拍DV。（YouTube截圖 / @NNN）

涉事的DV攝影機，電源線還插在插頭上，確保可以24小時偷拍不間斷。（YouTube截圖 / @NNN）

警方循線逮捕到設置攝影機的偷拍狼，竟是該校30歲男老師南出龍哉，被逮後對犯行坦承不諱。表示他拿來偷拍的DV攝影機是學校的備品，沒想到用來記錄課堂學生表現狀況的攝影機，竟被他公器私用拿來做違法勾當。

據媒體報道，爆出偷拍事件後，嫌犯為了不被懷疑，隔天還如常到學校授課。但因為DV攝影機貼有學校管理編號，馬上就知道是學校備品，一查管理簿就知道管理人是他，馬上就被鎖定身份。

消息一出，全校女性人心惶惶，有女學生受訪時表示：

．「現在只要進廁所就覺得很恐怖，會不斷四處檢查看還有沒有攝影機」

．「沒想到老師竟然是偷拍狼，還好抓到人了」



另外還有家長表示：

．「發生了這種事，對於家裏有女兒的家長來說，實在沒法放心讓孩子繼續上學，女學生們應該都嚇壞了」



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